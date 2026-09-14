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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727850
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
прямоугольная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
377

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

Представляем вашему вниманию видеокамеру HiWatch, идеальное решение для систем внутреннего видеонаблюдения. Эта камера обладает впечатляющими техническими характеристиками, обеспечивая надежность и высокое качество записи. В привлекательном белом корпусе прямоугольной формы скрывается мощная 2-мегапиксельная матрица, позволяющая получать четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Видеокамера HiWatch оснащена цифровым WDR, что позволяет получать высококачественное изображение даже при сложных условиях освещения, устраняя засветы и затемнения. Функция день/ночь обеспечивает автоматическое переключение между режимами записи в зависимости от уровня освещённости, таким образом поддерживая высокую видимость в любое время суток. ИК подсветка с рабочим диапазоном до 10 метров позволяет вести наблюдение в полной темноте, делая эту камеру универсальным решением для различных условий. Кроме этого, встроенный микрофон позволит записывать не только видео, но и звук, что значительно расширяет возможности наблюдения. Камера поддерживает установку карт памяти microSD объемом до 128 ГБ, что обеспечивает удобство хранения и доступа к архивным записям. Для удобной интеграции в сеть присутствует порт RJ-45. Она идеально подходит для использования в широком диапазоне температур от -20 до +45 °С, обеспечивая стабильную работу в различных условиях. Видеокамера HiWatch является прекрасным выбором для тех, кто ищет надежное и качественное решение для системы внутреннего видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
прямоугольная
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию видеокамеру HiWatch, идеальное решение для систем внутреннего видеонаблюдения. Эта камера обладает впечатляющими техническими характеристиками, обеспечивая надежность и высокое качество записи. В привлекательном белом корпусе прямоугольной формы скрывается мощная 2-мегапиксельная матрица, позволяющая получать четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Видеокамера HiWatch оснащена цифровым WDR, что позволяет получать высококачественное изображение даже при сложных условиях освещения, устраняя засветы и затемнения. Функция день/ночь обеспечивает автоматическое переключение между режимами записи в зависимости от уровня освещённости, таким образом поддерживая высокую видимость в любое время суток. ИК подсветка с рабочим диапазоном до 10 метров позволяет вести наблюдение в полной темноте, делая эту камеру универсальным решением для различных условий. Кроме этого, встроенный микрофон позволит записывать не только видео, но и звук, что значительно расширяет возможности наблюдения. Камера поддерживает установку карт памяти microSD объемом до 128 ГБ, что обеспечивает удобство хранения и доступа к архивным записям. Для удобной интеграции в сеть присутствует порт RJ-45. Она идеально подходит для использования в широком диапазоне температур от -20 до +45 °С, обеспечивая стабильную работу в различных условиях. Видеокамера HiWatch является прекрасным выбором для тех, кто ищет надежное и качественное решение для системы внутреннего видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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