Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)
IP-камера Hikvision DS-2CD2547G2-LS(C) купольной формы подходит для организации видеонаблюдения за пределами помещения. Она оборудована матрицей CMOS 4 Мп и объективом с фиксированным фокусным. Технология Hikvision ColorVu обеспечивает получение четких, ярких и красочных изображений. Встроенный микрофон отвечает за чистоту передачи голоса. Hikvision DS-2CD2547G2-LS(C) подключается по проводному сетевому интерфейсу и поддерживает протокол PoE. Корпус камеры выполнен в соответствии со стандартом защиты IP67. Среди других особенностей отмечаются система обнаружения движения, вход и выход тревоги, хранение видео на карту памяти.
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