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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм - фото 5
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728560
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х14
Вес, г.
806

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм

Видеокамера HIKVISION предназначена для надежного видеонаблюдения на улице благодаря продуманным характеристикам и высокому уровню защиты. Оснащённая встроенным микрофоном, она обеспечивает запись не только видео, но и аудио, что расширяет возможности мониторинга. Камера имеет степень защиты IP67, что гарантирует её устойчивость к пыли и влаге, позволяя работать в самых сложных погодных условиях. Элегантный белый корпус купольного типа не только придаёт устройству современный внешний вид, но и обеспечивает защиту от вандализма. Видеокамера поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объёмом до 256 ГБ, что обеспечивает длительное хранение записей непосредственно на устройстве. Данная модель предназначена для уличной установки и способна функционировать в широком диапазоне температур - от -30 до +60 градусов Цельсия, что делает её идеальным выбором для использования в различных климатических зонах. Наличие порта RJ-45 обеспечивает лёгкую интеграцию в сеть и передачу данных на высоких скоростях. Бренд HikVision зарекомендовал себя как лидер на рынке систем видеонаблюдения, гарантируя высокое качество и надёжность своей продукции.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION предназначена для надежного видеонаблюдения на улице благодаря продуманным характеристикам и высокому уровню защиты. Оснащённая встроенным микрофоном, она обеспечивает запись не только видео, но и аудио, что расширяет возможности мониторинга. Камера имеет степень защиты IP67, что гарантирует её устойчивость к пыли и влаге, позволяя работать в самых сложных погодных условиях. Элегантный белый корпус купольного типа не только придаёт устройству современный внешний вид, но и обеспечивает защиту от вандализма. Видеокамера поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объёмом до 256 ГБ, что обеспечивает длительное хранение записей непосредственно на устройстве. Данная модель предназначена для уличной установки и способна функционировать в широком диапазоне температур - от -30 до +60 градусов Цельсия, что делает её идеальным выбором для использования в различных климатических зонах. Наличие порта RJ-45 обеспечивает лёгкую интеграцию в сеть и передачу данных на высоких скоростях. Бренд HikVision зарекомендовал себя как лидер на рынке систем видеонаблюдения, гарантируя высокое качество и надёжность своей продукции.
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Доставка
Отзывы


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