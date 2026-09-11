Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 504232
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
16х15х14
Вес, кг.
1.4
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS
Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп. Моторизированный вариофокальный объектив для простой установки и мониторинга. Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR. Технология эффективного сжатия H.265+. Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10). Снижение числа ложных тревог благодаря классификации на целях «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения. Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп. Моторизированный вариофокальный объектив для простой установки и мониторинга. Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR. Технология эффективного сжатия H.265+. Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10). Снижение числа ложных тревог благодаря классификации на целях «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения. Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ.
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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