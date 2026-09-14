Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214W(C)(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214W(C)(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214W(C)(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214W(C)(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214W(C)(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214W(C)(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727852
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
прямоугольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
333

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214W(C)(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый

Видеокамера HiWatch — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для эффективного видеонаблюдения. Оснащенная микрофоном, эта камера обеспечивает не только высококачественное изображение, но и захват звуков окружающей среды, что позволяет получать максимальную информацию о происходящем. Камера выполнена в элегантном белом корпусе и поддерживает максимальный объем карты памяти до 256 Гб, что позволяет хранить большое количество записей. Устройство адаптировано к работе при различных температурах — от -10 до +40 °С, что делает его универсальным решением как для внутреннего, так и для наружного наблюдения. Защита корпуса IP66 гарантирует устойчивость к воздействию пыли и влаги. Поддержка Wi-Fi и наличие порта RJ-45 делают процесс подключения к интернету и локальной сети предельно простым и гибким, что подходит для разнообразных сценариев установки. Камера оснащена инфракрасной подсветкой, которая обеспечивает великолепное качество съемки даже в условиях слабой освещенности, переключение между режимами день/ночь происходит автоматически. Сматрица с разрешением 2 МП и съемка в формате 1920x1080 пикселей гарантируют четкое и детализированное изображение. А цифровой WDR помогает справляться со сложными условиями освещения, улучшая качество записи при неоднородной освещенности. Видеокамера весит всего 0,11 кг, что облегчает ее установку на любых поверхностях. HiWatch предлагает современное решение для видеонаблюдения, сочетающее в себе высокую функциональность и простоту использования.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214W(C)(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
прямоугольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для эффективного видеонаблюдения. Оснащенная микрофоном, эта камера обеспечивает не только высококачественное изображение, но и захват звуков окружающей среды, что позволяет получать максимальную информацию о происходящем. Камера выполнена в элегантном белом корпусе и поддерживает максимальный объем карты памяти до 256 Гб, что позволяет хранить большое количество записей. Устройство адаптировано к работе при различных температурах — от -10 до +40 °С, что делает его универсальным решением как для внутреннего, так и для наружного наблюдения. Защита корпуса IP66 гарантирует устойчивость к воздействию пыли и влаги. Поддержка Wi-Fi и наличие порта RJ-45 делают процесс подключения к интернету и локальной сети предельно простым и гибким, что подходит для разнообразных сценариев установки. Камера оснащена инфракрасной подсветкой, которая обеспечивает великолепное качество съемки даже в условиях слабой освещенности, переключение между режимами день/ночь происходит автоматически. Сматрица с разрешением 2 МП и съемка в формате 1920x1080 пикселей гарантируют четкое и детализированное изображение. А цифровой WDR помогает справляться со сложными условиями освещения, улучшая качество записи при неоднородной освещенности. Видеокамера весит всего 0,11 кг, что облегчает ее установку на любых поверхностях. HiWatch предлагает современное решение для видеонаблюдения, сочетающее в себе высокую функциональность и простоту использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214W(C)(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...