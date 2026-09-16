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Colosseum - Valentyne Suite (White & Pink Marbled) (8719262039971) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Colosseum - Valentyne Suite (White & Pink Marbled) (8719262039971) виниловая пластинка

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Colosseum - Valentyne Suite (White &amp; Pink Marbled) (8719262039971) виниловая пластинка - фото 1
Colosseum - Valentyne Suite (White &amp; Pink Marbled) (8719262039971) виниловая пластинка - фото 2
Colosseum - Valentyne Suite (White &amp; Pink Marbled) (8719262039971) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Colosseum
Альбом (сингл)
Valentyne Suite
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Colosseum - Valentyne Suite (White &amp; Pink Marbled) (8719262039971) виниловая пластинка - фото 1
  • Colosseum - Valentyne Suite (White &amp; Pink Marbled) (8719262039971) виниловая пластинка - фото 2
  • Colosseum - Valentyne Suite (White &amp; Pink Marbled) (8719262039971) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728217
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Colosseum - Valentyne Suite (White & Pink Marbled) (8719262039971) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039971]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Colosseum
Альбом (сингл)
Valentyne Suite
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Kettle, Elegy, Butty's Blues, The Machine Demands A Sacrifice, The Valentyne Suite January's Search, February's Valentyne, The Grass Is Always Greener
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Colosseum - Valentyne Suite (White & Pink Marbled) (8719262039971) виниловая пластинка

Valentyne Suite — второй альбом группы Colosseum. первоначально выпущенный в 1969 году. Ограниченный тираж в 750 индивидуально пронумерованных экземпляров на бело-розовом мраморном виниле. Colosseum — английская джаз-рок-группа, сочетающая блюз, рок и джазовую импровизацию. Колин Ларкин («Энциклопедия популярной музыки») писал, что «коммерческое признание джаз-рока в Великобритании» во многом обязано именно этой группе. Группа была образована в начале 1968 года барабанщиком Джоном Хайсманом и тенор-саксофонистом Диком Хекстолл-Смитом, которые познакомились во время игры в группе Bluesbreakers Джона Мейолла. Альбом «Valentyne Suite» вывел группу из зоны блюзового комфорта и приближает её к прогрессивному року. Этот альбом считается лучшим в их творчестве и до сих пор остаётся очень интересным. Интересный факт: рифф из «The Kettle» был использован Фэтбоем Слимом в песне «Ya Mama».

Отзывы о товаре Colosseum - Valentyne Suite (White & Pink Marbled) (8719262039971) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039971]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Colosseum
Альбом (сингл)
Valentyne Suite
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Kettle, Elegy, Butty's Blues, The Machine Demands A Sacrifice, The Valentyne Suite January's Search, February's Valentyne, The Grass Is Always Greener
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Valentyne Suite — второй альбом группы Colosseum. первоначально выпущенный в 1969 году. Ограниченный тираж в 750 индивидуально пронумерованных экземпляров на бело-розовом мраморном виниле. Colosseum — английская джаз-рок-группа, сочетающая блюз, рок и джазовую импровизацию. Колин Ларкин («Энциклопедия популярной музыки») писал, что «коммерческое признание джаз-рока в Великобритании» во многом обязано именно этой группе. Группа была образована в начале 1968 года барабанщиком Джоном Хайсманом и тенор-саксофонистом Диком Хекстолл-Смитом, которые познакомились во время игры в группе Bluesbreakers Джона Мейолла. Альбом «Valentyne Suite» вывел группу из зоны блюзового комфорта и приближает её к прогрессивному року. Этот альбом считается лучшим в их творчестве и до сих пор остаётся очень интересным. Интересный факт: рифф из «The Kettle» был использован Фэтбоем Слимом в песне «Ya Mama».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Colosseum - Valentyne Suite (White & Pink Marbled) (8719262039971) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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