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Сream Soda- Красиво (4660275047849) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сream Soda- Красиво (4660275047849) виниловая пластинка

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Сream Soda- Красиво (4660275047849) виниловая пластинка - фото 1
Сream Soda- Красиво (4660275047849) виниловая пластинка - фото 2
Сream Soda- Красиво (4660275047849) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сream Soda
Альбом (сингл)
Красиво
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сream Soda- Красиво (4660275047849) виниловая пластинка - фото 1
  • Сream Soda- Красиво (4660275047849) виниловая пластинка - фото 2
  • Сream Soda- Красиво (4660275047849) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707430
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сream Soda- Красиво (4660275047849) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275047849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сream Soda
Альбом (сингл)
Красиво
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Потанцуй со мной, Хэдшот, Так шумно, Странник, Golden Boi Уйди, но останься, Красиво, Время против нас, Obsession, Woman, Не забыть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х31х2
Вес, г.
200

Описание товара Сream Soda- Красиво (4660275047849) виниловая пластинка

«Красиво» - второй студийный альбом Cream Soda, выпущенный в 2018 году. Издание на виниле 180 г. Cream Soda — электронный дуэт Димы Новы и Ильи Гадаева, на этом альбоме к мужскому составу добавилась Анна Романовская, ее вокал звучит почти в каждой песне. Альбом «.получился очень разноплановым, от фанка и хип-хопа до хауса и этно-рнб. На этот раз мы сделали уклон в родной язык, и большинство песен вы услышите именно на русском», — говорят музыканты. В альбом вошли 11 треков. Выделяется в трек-листе композиция «Так шумно» — сами музыканты называют ее поп-реинкарнацией заглавного трека из дебютного альбома «Пожар». Особняком стоит трек Время против нас, посвященный закрытию таких значимых для ночной жизни Москвы мест как Arma 17, Рабица и фестиваля Outline. «Красиво» — это искренняя, добрая музыка, которая может стать подходящим саундтреком для любой вечеринки.

Отзывы о товаре Сream Soda- Красиво (4660275047849) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275047849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сream Soda
Альбом (сингл)
Красиво
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Потанцуй со мной, Хэдшот, Так шумно, Странник, Golden Boi Уйди, но останься, Красиво, Время против нас, Obsession, Woman, Не забыть
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Красиво» - второй студийный альбом Cream Soda, выпущенный в 2018 году. Издание на виниле 180 г. Cream Soda — электронный дуэт Димы Новы и Ильи Гадаева, на этом альбоме к мужскому составу добавилась Анна Романовская, ее вокал звучит почти в каждой песне. Альбом «.получился очень разноплановым, от фанка и хип-хопа до хауса и этно-рнб. На этот раз мы сделали уклон в родной язык, и большинство песен вы услышите именно на русском», — говорят музыканты. В альбом вошли 11 треков. Выделяется в трек-листе композиция «Так шумно» — сами музыканты называют ее поп-реинкарнацией заглавного трека из дебютного альбома «Пожар». Особняком стоит трек Время против нас, посвященный закрытию таких значимых для ночной жизни Москвы мест как Arma 17, Рабица и фестиваля Outline. «Красиво» — это искренняя, добрая музыка, которая может стать подходящим саундтреком для любой вечеринки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сream Soda- Красиво (4660275047849) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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