Johnny Cash - 16 Biggest Hits (8869733570196) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
16 Biggest Hits
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728204
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8869733570196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
16 Biggest Hits
Жанр
Кантри
Трек-лист
I Walk The Line, I Still Miss Someone, The Legend Of John Henry's Hammer, Don't Take Your Guns To Town, In The Jailhouse Now, Ring Of Fire, Understand Your Man, The Ballad Of Ira Hayes, Folsom Prison Blues, Daddy Sang Bass, A Boy Named Sue, Sunday Morning Coming Down, Flesh And Blood, Man In Black, One Piece At A Time, (Ghost) Riders In The Sky
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
16 Biggest Hits
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Johnny Cash - 16 Biggest Hits (8869733570196) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Walk The Line, I Still Miss Someone, The Legend Of John Henry's Hammer, Don't Take Your Guns To Town, In The Jailhouse Now, Ring Of Fire, Understand Your Man, The Ballad Of Ira Hayes, Folsom Prison Blues, Daddy Sang Bass, A Boy Named Sue, Sunday Morning Coming Down, Flesh And Blood, Man In Black, One Piece At A Time, (Ghost) Riders In The Sky
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8869733570196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
16 Biggest Hits
Жанр
Кантри
Трек-лист
I Walk The Line, I Still Miss Someone, The Legend Of John Henry's Hammer, Don't Take Your Guns To Town, In The Jailhouse Now, Ring Of Fire, Understand Your Man, The Ballad Of Ira Hayes, Folsom Prison Blues, Daddy Sang Bass, A Boy Named Sue, Sunday Morning Coming Down, Flesh And Blood, Man In Black, One Piece At A Time, (Ghost) Riders In The Sky
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
16 Biggest Hits
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Walk The Line, I Still Miss Someone, The Legend Of John Henry's Hammer, Don't Take Your Guns To Town, In The Jailhouse Now, Ring Of Fire, Understand Your Man, The Ballad Of Ira Hayes, Folsom Prison Blues, Daddy Sang Bass, A Boy Named Sue, Sunday Morning Coming Down, Flesh And Blood, Man In Black, One Piece At A Time, (Ghost) Riders In The Sky
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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