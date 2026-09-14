Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка
Confessions — четвёртый студийный альбом американского певца Ашера, выпущенный в 2004 году. Переиздание на виниле к 20-летию альбома. Альбом Confessions стал знаковой вехой в R&B и популярной музыке. Такие треки, как «Yeah!» с участием Lil Jon и Ludacris, вывели Ашера в мейнстрим, доминируя в Billboard Hot 100 в течение 12 недель. Альбом стал коммерческим гигантом, с продажами более 1 миллиона копий за первую неделю и в конечном итоге превысив 10 миллионов только в США. Он стал одним из самых продаваемых альбомов 2000-х годов, с более чем 20 миллионами проданных копий по всему миру. Альбом принес Ашеру несколько премий «Грэмми», включая награду за лучший современный R&B-альбом, закрепив за ним статус доминирующей фигуры в музыке начала 2000-х.
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