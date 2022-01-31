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Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
IN ROCK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98725
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646035083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
IN ROCK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Speed King, Bloodsucker, Child In Time, Flight Of The Rat, Into The Fire, Living Wreck, Hard Lovin' Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка

Track List

A1Speed King
A2Bloodsucker
A3Child In Time
B1Flight Of The Rat
B2Into The Fire
B3Living Wreck
B4Hard Lovin' Man



Теги товара: Deep Purple

Отзывы о товаре Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка

31.01.2022
Михаил

Достоинства:
Отличное переиздание,хороший звук,приятная тяжесть.Внутренний конваерт с антистатиком.

Недостатки:
нет

Комментарий:
С этого альбома началось моё путешествие в рок(в далёкие 70-е).И это любовь на всю жизнь.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646035083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
IN ROCK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Speed King, Bloodsucker, Child In Time, Flight Of The Rat, Into The Fire, Living Wreck, Hard Lovin' Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Speed King
A2Bloodsucker
A3Child In Time
B1Flight Of The Rat
B2Into The Fire
B3Living Wreck
B4Hard Lovin' Man


Теги товара: Deep Purple
Самовывоз
Доставка
Отзывы
31.01.2022
Михаил

Достоинства:
Отличное переиздание,хороший звук,приятная тяжесть.Внутренний конваерт с антистатиком.

Недостатки:
нет

Комментарий:
С этого альбома началось моё путешествие в рок(в далёкие 70-е).И это любовь на всю жизнь.


Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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