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Dua Lipa - Dua Lipa (0190295908874) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dua Lipa - Dua Lipa (0190295908874) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Dua Lipa, Dua Lipa (0190295908874)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 142600
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Dua Lipa - Dua Lipa (0190295908874) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DUA LIPA
filter_none Товар входит в коллекцию DUA LIPA

Коллекция DUA LIPA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dua Lipa - Dua Lipa (0190295908874) виниловая пластинка

Track List

A1Genesis3:27
A2Lost In Your Light3:24
A3Hotter Than Hell3:10
A4Be The One3:25
A5IDGAF3:38
A6Blow Your Mind (Mwah)2:59
B1Garden3:48
B2No Goodbyes3:36
B3Thinking 'Bout You2:53
B4New Rules3:32
B5Begging3:14
B6Homesick3:50

Отзывы о товаре Dua Lipa - Dua Lipa (0190295908874) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Genesis3:27
A2Lost In Your Light3:24
A3Hotter Than Hell3:10
A4Be The One3:25
A5IDGAF3:38
A6Blow Your Mind (Mwah)2:59
B1Garden3:48
B2No Goodbyes3:36
B3Thinking 'Bout You2:53
B4New Rules3:32
B5Begging3:14
B6Homesick3:50
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dua Lipa - Dua Lipa (0190295908874) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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