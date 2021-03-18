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Dua Lipa - Future Nostalgia (Black Vinyl) (0190295288501) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dua Lipa - Future Nostalgia (Black Vinyl) (0190295288501) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Dua Lipa - Future Nostalgia (Black Vinyl) (0190295288501) виниловая пластинка - фото 1
Dua Lipa - Future Nostalgia (Black Vinyl) (0190295288501) виниловая пластинка - фото 2
Dua Lipa - Future Nostalgia (Black Vinyl) (0190295288501) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
FUTURE NOSTALGIA
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (Black Vinyl) (0190295288501) виниловая пластинка - фото 1
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (Black Vinyl) (0190295288501) виниловая пластинка - фото 2
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (Black Vinyl) (0190295288501) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387507
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dua Lipa - Future Nostalgia (Black Vinyl) (0190295288501) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DUA LIPA
filter_none Товар входит в коллекцию DUA LIPA

Коллекция DUA LIPA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295288501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
FUTURE NOSTALGIA
Жанр
Диско
Трек-лист
Future Nostalgia, Don't Start Now, Cool, Physical, Levitating, Pretty Please, Hallucinate, Love Again, Break My Heart, Good In Bed, Boys Will Be Boys
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dua Lipa - Future Nostalgia (Black Vinyl) (0190295288501) виниловая пластинка

Track List

A1 Future Nostalgia 3:04
A2 Don’t Start Now 3:03
A3 Cool 3:29
A4 Physical 3:13
A5 Levitating 3:23
A6 Pretty Please 3:14
B1 Hallucinate 3:28
B2 Love Again 4:18
B3 Break My Heart 3:41
B4 Good In Bed (Explicit) 3:38
B5 Boys Will Be Boys 2:46



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Dua Lipa - Future Nostalgia (Black Vinyl) (0190295288501) виниловая пластинка

18.03.2021
Рустам

Достоинства:
Хорошая поп-пластинка, быстрая доставка, пластинка новая, внутри стандартная черная. Звучит без шума.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Рекомендую по цене котофото
22.12.2020
Мария

Достоинства:
Замечательная пластинка, отличного качества

Недостатки:
В фото на сайте добавлено изображение розового винила, по факту, пластинка пришла на черном. Неприятно



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295288501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
FUTURE NOSTALGIA
Жанр
Диско
Трек-лист
Future Nostalgia, Don't Start Now, Cool, Physical, Levitating, Pretty Please, Hallucinate, Love Again, Break My Heart, Good In Bed, Boys Will Be Boys
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1 Future Nostalgia 3:04
A2 Don’t Start Now 3:03
A3 Cool 3:29
A4 Physical 3:13
A5 Levitating 3:23
A6 Pretty Please 3:14
B1 Hallucinate 3:28
B2 Love Again 4:18
B3 Break My Heart 3:41
B4 Good In Bed (Explicit) 3:38
B5 Boys Will Be Boys 2:46


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.03.2021
Рустам

Достоинства:
Хорошая поп-пластинка, быстрая доставка, пластинка новая, внутри стандартная черная. Звучит без шума.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Рекомендую по цене котофото
22.12.2020
Мария

Достоинства:
Замечательная пластинка, отличного качества

Недостатки:
В фото на сайте добавлено изображение розового винила, по факту, пластинка пришла на черном. Неприятно


Dua Lipa - Future Nostalgia (Black Vinyl) (0190295288501) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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