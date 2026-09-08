John Abercrombie - Up And Coming (0602557262384) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 140222
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Abercrombie - Up And Coming (0602557262384) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Joy
|4:09
|A2
|Flipside
|2:50
|A3
|Sunday School
|7:15
|A4
|Up And Coming
|5:47
|B1
|Tears
|7:34
|B2
|Silver Circle
|7:04
|B3
|Nardis
|6:17
|B4
|Jumbles
|5:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Joy
|4:09
|A2
|Flipside
|2:50
|A3
|Sunday School
|7:15
|A4
|Up And Coming
|5:47
|B1
|Tears
|7:34
|B2
|Silver Circle
|7:04
|B3
|Nardis
|6:17
|B4
|Jumbles
|5:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Abercrombie - Up And Coming (0602557262384) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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