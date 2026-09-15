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Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка

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Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 1
Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 2
Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 3
Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 4
Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 5
Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 6
Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 7
Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 8
Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Closing Time
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 4
  • Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 5
  • Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 6
  • Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 7
  • Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 8
  • Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092756517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Closing Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ol' '55, I Hope That I Don't Fall In Love With You, Virginia Avenue, Old Shoes [& Picture Postcards], Midnight Lullaby, Martha, Rosie, Lonely, Ice Cream Man, Little Trip To Heaven [On The Wings Of Your Love], Grapefruit Moon, Closing Time
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ol' '55, I Hope That I Don't Fall In Love With You, Virginia Avenue, Old Shoes [& Picture Postcards], Midnight Lullaby, Martha, Rosie, Lonely, Ice Cream Man, Little Trip To Heaven [On The Wings Of Your Love], Grapefruit Moon, Closing Time

Отзывы о товаре Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092756517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Closing Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ol' '55, I Hope That I Don't Fall In Love With You, Virginia Avenue, Old Shoes [& Picture Postcards], Midnight Lullaby, Martha, Rosie, Lonely, Ice Cream Man, Little Trip To Heaven [On The Wings Of Your Love], Grapefruit Moon, Closing Time
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ol' '55, I Hope That I Don't Fall In Love With You, Virginia Avenue, Old Shoes [& Picture Postcards], Midnight Lullaby, Martha, Rosie, Lonely, Ice Cream Man, Little Trip To Heaven [On The Wings Of Your Love], Grapefruit Moon, Closing Time
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Waits - Closing Time (8714092756517) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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