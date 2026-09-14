Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090)
Oklick 310MW – удобная полноразмерная беспроводная мышь с 4 кнопками. Поставляется в четырех вариантах расцветки: в черном корпусе с горизонтальными прорезиненными вставками красного, синего или серого цвета, а также в белом корпусе с серой вставкой. Благодаря продуманной конструкции манипулятор не скользит в руке. В устройстве установлен оптический сенсор высокого разрешения с тремя значениями dpi на выбор: 1200, 2400 и 3200. Они переключаются нажатием специальной кнопки на корпусе. Это позволяет комфортно использовать Oklick 310MW как для рутинных офисных задач, так и для более сложной работы в профессиональных графических редакторах. Девайс легко подключается к компьютеру или ноутбуку по радиоканалу 2,4 ГГц. Для этого в комплекте идет USB-ресивер Type-A. Мышь экономична: работает всего от одной пальчиковой батарейки AA.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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