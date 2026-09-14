Мышь Оклик 310M белый/серый (1869103)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 310M белый/серый (1869103)
Мышь Oklick — это универсальное решение для пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Эта мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её отличным выбором для всех. Белый цвет придаёт устройству стильный и современный вид, который легко впишется в любой интерьер. Oklick оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором на различных поверхностях. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и быстроту передачи данных, избавляя от необходимости менять батарейки или заряжать устройство. Весит устройство всего 61 грамм, что делает его манёвренным и лёгким в использовании на протяжении длительного времени. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь предоставляет чёткий и отзывчивый отклик на каждое нажатие, что будет по достоинству оценено как в офисных, так и в домашних условиях. Мышь Oklick — это надежная и практичная покупка для всех, кто ищет сбалансированное сочетание качества и функциональности.
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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