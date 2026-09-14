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Мышь Оклик 310M белый/серый (1869103) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 310M белый/серый (1869103)

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Мышь Оклик 310M белый/серый (1869103) - фото 1
Мышь Оклик 310M белый/серый (1869103) - фото 2
Мышь Оклик 310M белый/серый (1869103) - фото 3
Мышь Оклик 310M белый/серый (1869103) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь Оклик 310M белый/серый (1869103) - фото 2
  • Мышь Оклик 310M белый/серый (1869103) - фото 3
  • Мышь Оклик 310M белый/серый (1869103) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727637
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
102

Описание товара Мышь Оклик 310M белый/серый (1869103)

Мышь Oklick — это универсальное решение для пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Эта мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её отличным выбором для всех. Белый цвет придаёт устройству стильный и современный вид, который легко впишется в любой интерьер. Oklick оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором на различных поверхностях. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и быстроту передачи данных, избавляя от необходимости менять батарейки или заряжать устройство. Весит устройство всего 61 грамм, что делает его манёвренным и лёгким в использовании на протяжении длительного времени. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь предоставляет чёткий и отзывчивый отклик на каждое нажатие, что будет по достоинству оценено как в офисных, так и в домашних условиях. Мышь Oklick — это надежная и практичная покупка для всех, кто ищет сбалансированное сочетание качества и функциональности.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 310M белый/серый (1869103)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это универсальное решение для пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Эта мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её отличным выбором для всех. Белый цвет придаёт устройству стильный и современный вид, который легко впишется в любой интерьер. Oklick оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором на различных поверхностях. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и быстроту передачи данных, избавляя от необходимости менять батарейки или заряжать устройство. Весит устройство всего 61 грамм, что делает его манёвренным и лёгким в использовании на протяжении длительного времени. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь предоставляет чёткий и отзывчивый отклик на каждое нажатие, что будет по достоинству оценено как в офисных, так и в домашних условиях. Мышь Oklick — это надежная и практичная покупка для всех, кто ищет сбалансированное сочетание качества и функциональности.
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