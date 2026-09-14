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Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020)

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Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 1
Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 2
Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 3
Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 4
Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 5
Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 6
Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 7
Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 8
Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 1
  • Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 2
  • Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 3
  • Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 4
  • Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 5
  • Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 6
  • Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 7
  • Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 8
  • Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727592
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х4
Вес, г.
108

Описание товара Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020)

Мышь Acer — это стильное и универсальное устройство, идеально подходящее для работы или развлечений как дома, так и в офисе. Выполненная в элегантном белом цвете, она гармонично дополняет любой рабочий стол. Эргономичный дизайн мыши обеспечивает удобный хват как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным инструментом для всех пользователей. Благодаря беспроводному радиоканальному интерфейсу с радиусом действия до 10 метров, вы сможете свободно перемещаться, не беспокоясь о путанице проводов. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает плавное и точное отслеживание на различных поверхностях. Это делает её идеальной как для работы с документами, так и для игр. Питание мыши осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает её легкость — всего 61 грамм. Это гарантирует комфортное использование в течение длительного времени без ощущения усталости в руке. Мышь Acer — это идеальное сочетание стиля, комфорта и функциональности для повседневного использования.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer — это стильное и универсальное устройство, идеально подходящее для работы или развлечений как дома, так и в офисе. Выполненная в элегантном белом цвете, она гармонично дополняет любой рабочий стол. Эргономичный дизайн мыши обеспечивает удобный хват как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным инструментом для всех пользователей. Благодаря беспроводному радиоканальному интерфейсу с радиусом действия до 10 метров, вы сможете свободно перемещаться, не беспокоясь о путанице проводов. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает плавное и точное отслеживание на различных поверхностях. Это делает её идеальной как для работы с документами, так и для игр. Питание мыши осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает её легкость — всего 61 грамм. Это гарантирует комфортное использование в течение длительного времени без ощущения усталости в руке. Мышь Acer — это идеальное сочетание стиля, комфорта и функциональности для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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