Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020)
Мышь Acer — это стильное и универсальное устройство, идеально подходящее для работы или развлечений как дома, так и в офисе. Выполненная в элегантном белом цвете, она гармонично дополняет любой рабочий стол. Эргономичный дизайн мыши обеспечивает удобный хват как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным инструментом для всех пользователей. Благодаря беспроводному радиоканальному интерфейсу с радиусом действия до 10 метров, вы сможете свободно перемещаться, не беспокоясь о путанице проводов. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает плавное и точное отслеживание на различных поверхностях. Это делает её идеальной как для работы с документами, так и для игр. Питание мыши осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает её легкость — всего 61 грамм. Это гарантирует комфортное использование в течение длительного времени без ощущения усталости в руке. Мышь Acer — это идеальное сочетание стиля, комфорта и функциональности для повседневного использования.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB
-
В наличииЦена 770 руб. 1 200 руб.193 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь Acer OMR312 бежевый (ZL.MCECC.037)
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитМышь A4Tech G3-330NS черный
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитМышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитМышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009)
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитМышь Acer OMR205 (ZL.MCEEE.02K) фиолетовый
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but)
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь Logitech M190 красный/черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь Acer OMR200 белый/желтый (ZL.MCEEE.020)