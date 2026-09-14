Мышь A4Tech Bloody SG5 черный
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
30000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A, USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727564
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
30000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A, USB Type-C
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
64x40x125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
435
Описание товара Мышь A4Tech Bloody SG5 черный
Проводная/беспроводная игровая мышь Bloody SG5 выполнена в лёгком корпусе и подходит для динамичных игр и повседневного использования. Модель оснащена оптическим сенсором S-Tier с разрешением до 30000 DPI, обеспечивающим точное и стабильное отслеживание движений. Поддерживается подключение через 2.4 ГГц и проводное USB. Частота опроса до 8000 Гц снижает задержку и повышает отзывчивость управления. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу, предусмотрена зарядка через USB-C или док-станцию. Конструкция ориентирована на высокую скорость отклика и стабильную передачу сигнала.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
30000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A, USB Type-C
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
64x40x125
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Страна производитель
Китай
Проводная/беспроводная игровая мышь Bloody SG5 выполнена в лёгком корпусе и подходит для динамичных игр и повседневного использования. Модель оснащена оптическим сенсором S-Tier с разрешением до 30000 DPI, обеспечивающим точное и стабильное отслеживание движений. Поддерживается подключение через 2.4 ГГц и проводное USB. Частота опроса до 8000 Гц снижает задержку и повышает отзывчивость управления. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу, предусмотрена зарядка через USB-C или док-станцию. Конструкция ориентирована на высокую скорость отклика и стабильную передачу сигнала.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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