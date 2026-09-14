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Мышь A4Tech Bloody SG5 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody SG5 черный

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Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 1
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 2
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 3
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 4
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 5
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 6
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 7
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 8
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 9
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 10
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 11
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 12
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 13
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 14
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 15
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 16
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 17
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 18
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 19
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 20
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 21
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 22
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 23
Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
30000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A, USB Type-C
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 13
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 14
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 15
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 16
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 17
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 18
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 19
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 20
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 21
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 22
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 23
  • Мышь A4Tech Bloody SG5 черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727564
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
30000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A, USB Type-C
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
64x40x125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
435

Описание товара Мышь A4Tech Bloody SG5 черный

Проводная/беспроводная игровая мышь Bloody SG5 выполнена в лёгком корпусе и подходит для динамичных игр и повседневного использования. Модель оснащена оптическим сенсором S-Tier с разрешением до 30000 DPI, обеспечивающим точное и стабильное отслеживание движений. Поддерживается подключение через 2.4 ГГц и проводное USB. Частота опроса до 8000 Гц снижает задержку и повышает отзывчивость управления. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу, предусмотрена зарядка через USB-C или док-станцию. Конструкция ориентирована на высокую скорость отклика и стабильную передачу сигнала.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody SG5 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
30000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A, USB Type-C
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
64x40x125
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная/беспроводная игровая мышь Bloody SG5 выполнена в лёгком корпусе и подходит для динамичных игр и повседневного использования. Модель оснащена оптическим сенсором S-Tier с разрешением до 30000 DPI, обеспечивающим точное и стабильное отслеживание движений. Поддерживается подключение через 2.4 ГГц и проводное USB. Частота опроса до 8000 Гц снижает задержку и повышает отзывчивость управления. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу, предусмотрена зарядка через USB-C или док-станцию. Конструкция ориентирована на высокую скорость отклика и стабильную передачу сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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