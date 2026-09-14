Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green
Представляем вашему вниманию стильный и мощный смартфон от Xiaomi, обладающий впечатляющими характеристиками и возможностями. Этот смартфон выполнен в привлекательном зеленом цвете, который подчеркнет вашу индивидуальность и стиль. Корпус устройства изготовлен из качественного алюминия и пластика, обеспечивает прочность и легкость, хотя и не обладает ударопрочностью. Тем не менее, уровень защиты по стандарту IP66 гарантирует достаточную защиту от пыли и водяных струй, что является отличным показателем для повседневного использования. Смартфон оснащен ярким 6,77-дюймовым экраном с разрешением 3200x1440 пикселей. Частота обновления 120 Гц обеспечивает невероятно плавную прокрутку и высокое качество отображения динамичного контента. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с восемью ядрами, работающими на частоте 2400 МГц, гарантирует высокую производительность и энергоэффективность устройства. Это делает смартфон идеальным выбором для многозадачности и запуска требовательных приложений. Устройство работает под управлением операционной системы Android, предлагая удобный и интуитивно понятный интерфейс, а также доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быструю работу без задержек, и 512 ГБ встроенной памяти, позволяя хранить огромное количество данных, приложений и медиафайлов. Этот смартфон от Xiaomi представляет собой идеальное сочетание стиля, мощности и современных технологий, разработанных для самых требовательных пользователей.
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