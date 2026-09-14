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Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green

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Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 1
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 2
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 3
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 4
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 5
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 6
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 7
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 8
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 9
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 10
Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO M8
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
3200x1440
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 1
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 2
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 3
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 4
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 5
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 6
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 7
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 8
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 9
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 10
  • Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
21 120 руб.  32 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727476
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол
Линейка
POCO M8
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50 + 2 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green

Представляем вашему вниманию стильный и мощный смартфон от Xiaomi, обладающий впечатляющими характеристиками и возможностями. Этот смартфон выполнен в привлекательном зеленом цвете, который подчеркнет вашу индивидуальность и стиль. Корпус устройства изготовлен из качественного алюминия и пластика, обеспечивает прочность и легкость, хотя и не обладает ударопрочностью. Тем не менее, уровень защиты по стандарту IP66 гарантирует достаточную защиту от пыли и водяных струй, что является отличным показателем для повседневного использования. Смартфон оснащен ярким 6,77-дюймовым экраном с разрешением 3200x1440 пикселей. Частота обновления 120 Гц обеспечивает невероятно плавную прокрутку и высокое качество отображения динамичного контента. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с восемью ядрами, работающими на частоте 2400 МГц, гарантирует высокую производительность и энергоэффективность устройства. Это делает смартфон идеальным выбором для многозадачности и запуска требовательных приложений. Устройство работает под управлением операционной системы Android, предлагая удобный и интуитивно понятный интерфейс, а также доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быструю работу без задержек, и 512 ГБ встроенной памяти, позволяя хранить огромное количество данных, приложений и медиафайлов. Этот смартфон от Xiaomi представляет собой идеальное сочетание стиля, мощности и современных технологий, разработанных для самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Green




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол
Линейка
POCO M8
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Развернуть
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50 + 2 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию стильный и мощный смартфон от Xiaomi, обладающий впечатляющими характеристиками и возможностями. Этот смартфон выполнен в привлекательном зеленом цвете, который подчеркнет вашу индивидуальность и стиль. Корпус устройства изготовлен из качественного алюминия и пластика, обеспечивает прочность и легкость, хотя и не обладает ударопрочностью. Тем не менее, уровень защиты по стандарту IP66 гарантирует достаточную защиту от пыли и водяных струй, что является отличным показателем для повседневного использования. Смартфон оснащен ярким 6,77-дюймовым экраном с разрешением 3200x1440 пикселей. Частота обновления 120 Гц обеспечивает невероятно плавную прокрутку и высокое качество отображения динамичного контента. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с восемью ядрами, работающими на частоте 2400 МГц, гарантирует высокую производительность и энергоэффективность устройства. Это делает смартфон идеальным выбором для многозадачности и запуска требовательных приложений. Устройство работает под управлением операционной системы Android, предлагая удобный и интуитивно понятный интерфейс, а также доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быструю работу без задержек, и 512 ГБ встроенной памяти, позволяя хранить огромное количество данных, приложений и медиафайлов. Этот смартфон от Xiaomi представляет собой идеальное сочетание стиля, мощности и современных технологий, разработанных для самых требовательных пользователей.
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Отзывы


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