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Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная

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Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная - фото 1
Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная - фото 2
Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная - фото 3
Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная - фото 4
Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная - фото 5
Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
нет
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная - фото 1
  • Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная - фото 2
  • Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная - фото 3
  • Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная - фото 4
  • Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная - фото 5
  • Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727455
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Для геймеров
нет
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
63x37x114
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная

Откройте для себя новый уровень комфорта и производительности с проводной мышью ExeGate Professional Standard B100L. Этот аксессуар был создан для тех, кто ценит надежность, эргономику и простоту в повседневной работе за компьютером. Независимо от того, обрабатываете ли вы документы, путешествуете по просторам интернета или ведете переговоры в видеочате, эта мышь станет вашим верным и незаметным помощником, который бережно позаботится о вашей продуктивности. Эргономика данной модели продумана до мелочей. Ее мягкие обтекаемые формы универсально подходят как для правой, так и для левой руки, обеспечивая естественное и расслабленное положение ладони даже после многих часов непрерывного использования. Вы забудете о дискомфорте и усталости запястья, ведь мышь идеально ложится в руку, становясь ее логичным продолжением. Сдержанный матово-черный цвет корпуса не только выглядит стильно и профессионально, но и практичен — на поверхности не остаются отпечатки пальцев, а устройство долго сохраняет свой безупречный внешний вид. Сердцем мыши является точный оптический сенсор с разрешением 1000 dpi. Этого более чем достаточно для уверенного и плавного управления курсором на любых типах поверхностей. Курорт реагирует на каждое ваше движение без задержек и рывков, обеспечивая высочайшую точность позиционирования. Такая отзывчивость позволяет легко попадать в самые мелкие элементы интерфейса, работать с графикой и комфортно потреблять контент, делая взаимодействие с цифровым миром по-настоящему интуитивным. Простота подключения — еще одно ключевое достоинство WeExeGate Professional Standard B100L. Проводной интерфейс USB гарантирует стабильное и мгновенное соединение без необходимости подзарядки или замены батареек. Вам достаточно просто воткнуть штекер в свободный порт вашего компьютера или ноутбука, и система автоматически распознает устройство, готовое к немедленной работе. Никаких задержек, помех или разрядки в самый неподходящий момент — только постоянная и безотказная работа. Три основные клавиши мыши, включая колесо прокрутки, обладают оптимальной тактильностью. Они рассчитаны на миллионы нажатий, сохраняя четкий и отзывчивый клик на весь срок службы. Колесо прокрутки работает плавно и бесшумно, позволяя с легкостью листать длинные документы и интернет-страницы. Эта модель — воплощение разумной достаточности, где каждая деталь выполняет свою функцию безупречно. ExeGate Professional Standard B100L — это разумный выбор для офиса, дома и образовательных учреждений. Она сочетает в себе проверенную временем проводную технологию, заботу о пользователе и лаконичный дизайн, который интегрируется в любую рабочую среду. Это не просто манипулятор, а инструмент, который работает на вас, позволяя сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на мелочи. Доверьте свои задачи надежному партнеру и почувствуйте разницу, которую делает по-настоящему продуманное устройство.

Отзывы о товаре Мышь ExeGate Professional Standard B100L (EX298196RUS) черная




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Для геймеров
нет
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
63x37x114
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень комфорта и производительности с проводной мышью ExeGate Professional Standard B100L. Этот аксессуар был создан для тех, кто ценит надежность, эргономику и простоту в повседневной работе за компьютером. Независимо от того, обрабатываете ли вы документы, путешествуете по просторам интернета или ведете переговоры в видеочате, эта мышь станет вашим верным и незаметным помощником, который бережно позаботится о вашей продуктивности. Эргономика данной модели продумана до мелочей. Ее мягкие обтекаемые формы универсально подходят как для правой, так и для левой руки, обеспечивая естественное и расслабленное положение ладони даже после многих часов непрерывного использования. Вы забудете о дискомфорте и усталости запястья, ведь мышь идеально ложится в руку, становясь ее логичным продолжением. Сдержанный матово-черный цвет корпуса не только выглядит стильно и профессионально, но и практичен — на поверхности не остаются отпечатки пальцев, а устройство долго сохраняет свой безупречный внешний вид. Сердцем мыши является точный оптический сенсор с разрешением 1000 dpi. Этого более чем достаточно для уверенного и плавного управления курсором на любых типах поверхностей. Курорт реагирует на каждое ваше движение без задержек и рывков, обеспечивая высочайшую точность позиционирования. Такая отзывчивость позволяет легко попадать в самые мелкие элементы интерфейса, работать с графикой и комфортно потреблять контент, делая взаимодействие с цифровым миром по-настоящему интуитивным. Простота подключения — еще одно ключевое достоинство WeExeGate Professional Standard B100L. Проводной интерфейс USB гарантирует стабильное и мгновенное соединение без необходимости подзарядки или замены батареек. Вам достаточно просто воткнуть штекер в свободный порт вашего компьютера или ноутбука, и система автоматически распознает устройство, готовое к немедленной работе. Никаких задержек, помех или разрядки в самый неподходящий момент — только постоянная и безотказная работа. Три основные клавиши мыши, включая колесо прокрутки, обладают оптимальной тактильностью. Они рассчитаны на миллионы нажатий, сохраняя четкий и отзывчивый клик на весь срок службы. Колесо прокрутки работает плавно и бесшумно, позволяя с легкостью листать длинные документы и интернет-страницы. Эта модель — воплощение разумной достаточности, где каждая деталь выполняет свою функцию безупречно. ExeGate Professional Standard B100L — это разумный выбор для офиса, дома и образовательных учреждений. Она сочетает в себе проверенную временем проводную технологию, заботу о пользователе и лаконичный дизайн, который интегрируется в любую рабочую среду. Это не просто манипулятор, а инструмент, который работает на вас, позволяя сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на мелочи. Доверьте свои задачи надежному партнеру и почувствуйте разницу, которую делает по-настоящему продуманное устройство.
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