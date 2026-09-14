Top.Mail.Ru
Клавиатура + мышь IRBIS LD802 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура + мышь IRBIS LD802 черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура + мышь IRBIS LD802 черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727304
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Irbis
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х21х4
Вес, кг.
1

Описание товара Клавиатура + мышь IRBIS LD802 черная

Комплект клавиатура и мышь IRBIS LD802 — это практичное решение для комфортной работы за компьютером. Стильный дизайн и эргономичная конструкция устройств обеспечат удобство при ежедневном использовании. Набор идеально подойдет как для работы с документами, так и для повседневного серфинга в интернете. Продуманная комбинация клавиатуры и мыши создаст комфортное рабочее пространство и станет надежным помощником в решении повседневных задач.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь IRBIS LD802 черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Irbis
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект клавиатура и мышь IRBIS LD802 — это практичное решение для комфортной работы за компьютером. Стильный дизайн и эргономичная конструкция устройств обеспечат удобство при ежедневном использовании. Набор идеально подойдет как для работы с документами, так и для повседневного серфинга в интернете. Продуманная комбинация клавиатуры и мыши создаст комфортное рабочее пространство и станет надежным помощником в решении повседневных задач.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь IRBIS LD802 черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...