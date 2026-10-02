Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%370 руб. 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412073
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, руководство, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Длина кабеля
1.5
Источник питания клавиатуры
USB
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
400
Описание товара Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black
Бюджетная проводная клавиатура с классической полноразмерной раскладкой, мягким ходом клавиш и защитой корпуса от пролитых жидкостей.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, руководство, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Длина кабеля
1.5
Развернуть
Источник питания клавиатуры
USB
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Бюджетная проводная клавиатура с классической полноразмерной раскладкой, мягким ходом клавиш и защитой корпуса от пролитых жидкостей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
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