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Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black

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Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 1
Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 2
Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 3
Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 4
Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 5
Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 6
Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 7
Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 1
  • Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 2
  • Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 3
  • Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 4
  • Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 5
  • Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 6
  • Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 7
  • Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
370 руб.  730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412073
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, руководство, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Длина кабеля
1.5
Источник питания клавиатуры
USB
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black

Бюджетная проводная клавиатура с классической полноразмерной раскладкой, мягким ходом клавиш и защитой корпуса от пролитых жидкостей.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура ExeGate LY-331 USB Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, руководство, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Длина кабеля
1.5
Развернуть
Источник питания клавиатуры
USB
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Бюджетная проводная клавиатура с классической полноразмерной раскладкой, мягким ходом клавиш и защитой корпуса от пролитых жидкостей.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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