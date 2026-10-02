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Клавиатура ExeGate LY-331L5 USB Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура ExeGate LY-331L5 USB Black

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Клавиатура ExeGate LY-331L5 USB Black - фото 2
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Клавиатура ExeGate LY-331L5 USB Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура ExeGate LY-331L5 USB Black - фото 1
  • Клавиатура ExeGate LY-331L5 USB Black - фото 2
  • Клавиатура ExeGate LY-331L5 USB Black - фото 3
  • Клавиатура ExeGate LY-331L5 USB Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
400 руб.  730 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 412044
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура ExeGate LY-331L5 USB Black
400 руб. -45%
730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, руководство, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Длина кабеля
2.55
Источник питания клавиатуры
USB
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
900

Описание товара Клавиатура ExeGate LY-331L5 USB Black

Клавиатура проводная ExeGate LY-331L5 с полноразмерными клавишами подключается через USB-кабель. Она выполнена в черном корпусе и содержит 104 клавиши, среди которых цифровой блок. Мембранный механизм кнопок обеспечивает мягкое и приятное нажатие, что делает клавиатуру идеальным вариантом для печати и игры. Корпус ExeGate LY-331L5 поддерживает регулировку по высоте благодаря ножкам. Клавиатура использует раскладку JIS, для которой характерны длинные клавиши «Shift» и высокая клавиша «Enter». В ней есть функциональная строка, навигационные клавиши, стрелки, модификаторы ? все для удобства работы и выполнения стандартных задач.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура ExeGate LY-331L5 USB Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, руководство, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Длина кабеля
2.55
Развернуть
Источник питания клавиатуры
USB
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная ExeGate LY-331L5 с полноразмерными клавишами подключается через USB-кабель. Она выполнена в черном корпусе и содержит 104 клавиши, среди которых цифровой блок. Мембранный механизм кнопок обеспечивает мягкое и приятное нажатие, что делает клавиатуру идеальным вариантом для печати и игры. Корпус ExeGate LY-331L5 поддерживает регулировку по высоте благодаря ножкам. Клавиатура использует раскладку JIS, для которой характерны длинные клавиши «Shift» и высокая клавиша «Enter». В ней есть функциональная строка, навигационные клавиши, стрелки, модификаторы ? все для удобства работы и выполнения стандартных задач.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура ExeGate LY-331L5 USB Black - по цене 400 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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