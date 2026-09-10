Клавиатура ExeGate LY-331 OEM USB Black
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%350 руб. 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412043
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
500
Описание товара Клавиатура ExeGate LY-331 OEM USB Black
Классическая раскладка. Полноразмерные клавиши Enter и Backspace. Регулируемый угол наклона. Для работы не требуются драйвера. Для активации функции переключения раскладки клавишей RUS/LAT скачайте программу WinSwitch.
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Классическая раскладка. Полноразмерные клавиши Enter и Backspace. Регулируемый угол наклона. Для работы не требуются драйвера. Для активации функции переключения раскладки клавишей RUS/LAT скачайте программу WinSwitch.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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