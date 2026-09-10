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Клавиатура ExeGate LY-331 OEM USB Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура ExeGate LY-331 OEM USB Black

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Клавиатура ExeGate LY-331 OEM USB Black - фото 1
Клавиатура ExeGate LY-331 OEM USB Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура ExeGate LY-331 OEM USB Black - фото 1
  • Клавиатура ExeGate LY-331 OEM USB Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
350 руб.  670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412043
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
500

Описание товара Клавиатура ExeGate LY-331 OEM USB Black

Классическая раскладка. Полноразмерные клавиши Enter и Backspace. Регулируемый угол наклона. Для работы не требуются драйвера. Для активации функции переключения раскладки клавишей RUS/LAT скачайте программу WinSwitch.

Отзывы о товаре Клавиатура ExeGate LY-331 OEM USB Black




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Клавиатура
Описание
Классическая раскладка. Полноразмерные клавиши Enter и Backspace. Регулируемый угол наклона. Для работы не требуются драйвера. Для активации функции переключения раскладки клавишей RUS/LAT скачайте программу WinSwitch.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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