Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black
Портативная акустика Blackton — это стильное и функциональное устройство для любителей качественного звука на ходу. Эта колонка оснащена одним мощным динамиком, обеспечивающим 20 Вт звука, что позволяет наслаждаться насыщенным и четким звучанием ваших любимых треков. Встроенный сабвуфер мощностью 20 Вт добавляет глубины и объема басам, создавая полноценное моно-звучание. Blackton выполнена в элегантном черном цвете и имеет прочный корпус из пластика, который выдерживает все превратности повседневной эксплуатации. Благодаря легкому весу в 4,15 кг и компактным габаритам, эту колонку удобно брать с собой куда угодно — на прогулку, пикник или вечеринку. Емкость аккумулятора составляет 1800 мА·ч, что обеспечивает длительное время воспроизведения без подзарядки. Подключение мобильных устройств к колонке осуществляется через современный интерфейс Bluetooth v5.0, который обеспечивает стабильное соединение и хорошее качество передачи звука. Кроме того, для удобства пользователей предусмотрен порт USB, что расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Портативная акустика Blackton — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт в использовании. Независимо от того, слушаете ли вы музыку в одиночку или в компании друзей, эта колонка станет верным спутником в любом звуковом путешествии.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 830 руб.1708 руб. в СплитПортативная акустика Defender G78 (65178) Black
-
В наличииЦена 8 130 руб.2033 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027GRY) Сер...
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red
-
В наличииЦена 9 940 руб.2485 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Blac...
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Gree...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Viol...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey
-
В наличииЦена 11 990 руб.2998 руб. в СплитПортативная колонка Marshall Emberton III Black
-
В наличииЦена 13 990 руб.3498 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый)
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black