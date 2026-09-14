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Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black

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Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 1
Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 2
Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 3
Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 4
Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 5
Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 6
Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 7
Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 1
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 2
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 3
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 4
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 5
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 6
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 7
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727116
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Характеристики

Бренд
Blackton
Цвет
черный
Особенности
радио, караоке, эквалайзер
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
1.5
Габаритные размеры
420х254х268 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black

Портативная акустика Blackton — это стильное и функциональное устройство для любителей качественного звука на ходу. Эта колонка оснащена одним мощным динамиком, обеспечивающим 20 Вт звука, что позволяет наслаждаться насыщенным и четким звучанием ваших любимых треков. Встроенный сабвуфер мощностью 20 Вт добавляет глубины и объема басам, создавая полноценное моно-звучание. Blackton выполнена в элегантном черном цвете и имеет прочный корпус из пластика, который выдерживает все превратности повседневной эксплуатации. Благодаря легкому весу в 4,15 кг и компактным габаритам, эту колонку удобно брать с собой куда угодно — на прогулку, пикник или вечеринку. Емкость аккумулятора составляет 1800 мА·ч, что обеспечивает длительное время воспроизведения без подзарядки. Подключение мобильных устройств к колонке осуществляется через современный интерфейс Bluetooth v5.0, который обеспечивает стабильное соединение и хорошее качество передачи звука. Кроме того, для удобства пользователей предусмотрен порт USB, что расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Портативная акустика Blackton — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт в использовании. Независимо от того, слушаете ли вы музыку в одиночку или в компании друзей, эта колонка станет верным спутником в любом звуковом путешествии.

Отзывы о товаре Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blackton
Цвет
черный
Особенности
радио, караоке, эквалайзер
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
1.5
Габаритные размеры
420х254х268 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Blackton — это стильное и функциональное устройство для любителей качественного звука на ходу. Эта колонка оснащена одним мощным динамиком, обеспечивающим 20 Вт звука, что позволяет наслаждаться насыщенным и четким звучанием ваших любимых треков. Встроенный сабвуфер мощностью 20 Вт добавляет глубины и объема басам, создавая полноценное моно-звучание. Blackton выполнена в элегантном черном цвете и имеет прочный корпус из пластика, который выдерживает все превратности повседневной эксплуатации. Благодаря легкому весу в 4,15 кг и компактным габаритам, эту колонку удобно брать с собой куда угодно — на прогулку, пикник или вечеринку. Емкость аккумулятора составляет 1800 мА·ч, что обеспечивает длительное время воспроизведения без подзарядки. Подключение мобильных устройств к колонке осуществляется через современный интерфейс Bluetooth v5.0, который обеспечивает стабильное соединение и хорошее качество передачи звука. Кроме того, для удобства пользователей предусмотрен порт USB, что расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Портативная акустика Blackton — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт в использовании. Независимо от того, слушаете ли вы музыку в одиночку или в компании друзей, эта колонка станет верным спутником в любом звуковом путешествии.
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Доставка
Отзывы


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