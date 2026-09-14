Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.9
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
50 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727100
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black
Вертикальные пылесосы BQ идеально подходят для быстрой и эффективной уборки. Легкий и эргономичный, весом всего 2,5 кг, этот пылесос обеспечивает удобное перемещение по дому. Благодаря быстрому времени зарядки всего 4,5 часа и продолжительности работы до 30 минут, вы можете легко справиться с ежедневными задачами по уборке.
Аккумуляторная емкость в 2000 мА·ч гарантирует стабильную работу, а вместительный пылесборник объемом 0,9 л позволяет собирать больше пыли и грязи без необходимости частой очистки. Пылесос выполнен в элегантном белом цвете, который идеально вписывается в любой интерьер.
С потребляемой мощностью 170 Вт и регулятором мощности на ручке, вы можете настроить пылесос под нужные задачи, будь то уборка ковров или твердых покрытий. Использование надежного Li-Ion аккумулятора обеспечивает долгий срок службы и отсутствие эффекта памяти.
Пылесос оснащен контейнерным типом пылесборника и предназначен для сухой уборки, что делает его идеальным выбором для повседневного использования. Цельная труба всасывания и уровень шума 76 дБ обеспечивают комфортную и тихую работу даже в многоквартирных домах. Бренд BQ известен своим качеством и надежностью, делая этот пылесос отличным выбором для вашего дома.
Вертикальные пылесосы BQ идеально подходят для быстрой и эффективной уборки. Легкий и эргономичный, весом всего 2,5 кг, этот пылесос обеспечивает удобное перемещение по дому. Благодаря быстрому времени зарядки всего 4,5 часа и продолжительности работы до 30 минут, вы можете легко справиться с ежедневными задачами по уборке.
Аккумуляторная емкость в 2000 мА·ч гарантирует стабильную работу, а вместительный пылесборник объемом 0,9 л позволяет собирать больше пыли и грязи без необходимости частой очистки. Пылесос выполнен в элегантном белом цвете, который идеально вписывается в любой интерьер.
С потребляемой мощностью 170 Вт и регулятором мощности на ручке, вы можете настроить пылесос под нужные задачи, будь то уборка ковров или твердых покрытий. Использование надежного Li-Ion аккумулятора обеспечивает долгий срок службы и отсутствие эффекта памяти.
Пылесос оснащен контейнерным типом пылесборника и предназначен для сухой уборки, что делает его идеальным выбором для повседневного использования. Цельная труба всасывания и уровень шума 76 дБ обеспечивают комфортную и тихую работу даже в многоквартирных домах. Бренд BQ известен своим качеством и надежностью, делая этот пылесос отличным выбором для вашего дома.
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black