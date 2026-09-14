Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue
Вертикальный циклонный пылесос Blackton Bt VCA1401B – уникальный беспроводной пылесос «2 в 1», который поможет поддерживать порядок не только в доме, но и в автомобиле. Пылесос оснащен емким литий-ионным аккумулятором, который заряжается всего за 4-5 часов. Полного заряда хватает на полноценную уборку квартиры. С легким и удобным пылесосом вы сможете удалить пыль и загрязнения даже там, где нет розеток. Более того, пылесос не требует сборки. Чтобы начать уборку, просто возьмите пылесос в руку и нажмите кнопку включения. Низкий уровень шума сделает эксплуатацию пылесоса более комфортной. В комплектацию прибора входят специальная щелевая насадка, щетка для мебели, а также поворотная турбощетка с LED подсветкой, благодаря которым беспроводной пылесос можно использовать в том числе для уборки в салоне автомобиля. Насадки помогут вам быстро и качественно очистить сидения, коврики, щели и мелкие детали на приборной панели, а также удалить из бардачка и багажника накопившийся сор. Пылесос оснащен индикатором заряда аккумулятора на корпусе. 4х ступенчатая фильтрация способна удалить из воздуха мельчайшие частицы пыли, цветочную пыльцу и даже болезнетворные бактерии. Для удобного хранения в комплекте предусмотрена база для зарядки с функцией хранения аксессуаров, которая фиксирует пылесос с зарядным устройством в вертикальном положении. Так пылесос занимает минимум места и всегда готов к работе.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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