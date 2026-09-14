Delvon Lamarr - Live At Kexp! (coloured) (0674862659661) виниловая пластинка
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Описание товара Delvon Lamarr - Live At Kexp! (coloured) (0674862659661) виниловая пластинка
Ограниченный тираж на полупрозрачном оранжевом виниле предназначен только для независимых лейблов. Для поклонников… Booker T & The MGs, The Meters, Soulive, John Patton, Jimmy Smith… Первоначально выпущенный к Дню музыкальных магазинов в 2018 году, он был мгновенно распродан. Трио Delvon Lamarr Organ Trio, возможно, обязано этой сессии KEXP своей известностью с момента её первого показа. С тех пор они заключили контракт с звукозаписывающей компанией, нашли всемирно известного букинг-агента, заключили издательское соглашение, получили международные спонсорские контракты и этой весной отправятся в национальный тур. Эта сессия впервые была выпущена на виниле к Дню музыкальных магазинов 2018 года, став первой полной сессией KEXP, выпущенной на виниле. Теперь она снова доступна на чёрном виниле, CD и кассете. Треки: Move On Up, Memphis, South Leo St. Stomp, Concussion, I Don't Want To Play That, Tacoma Black party, Top Going Down, Bottom Going Up.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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