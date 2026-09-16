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Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка

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Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 1
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 2
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 3
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 4
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 5
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 6
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 7
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 8
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 9
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 10
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Survive
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 1
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 2
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 3
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 4
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 5
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 6
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 7
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 8
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 9
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 10
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726996
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759178668]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Survive
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Survive, Demand, Broken, Firefly, We Are Not Alone, Frozen in Time, World on Fire, Glory Days, Breakaway, Before the Fall, Voice of Thunder
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка

"Survive" - шестнадцатый студийный альбом Stratovarius, вышедший в 2022 году. Альбом стал первой работой группы, вышедший за семь лет, прошедшие с выхода предыдущего альбома, "Eterna". Лимитированное здание на двойном фиолетовом виниле в разворотном конверте. Stratovarius - финская метал-группа, образованная в 1984 году под названием Black Water. В своём творчестве коллектив использует прогрессив- и неоклассический метал, хотя в основном играет в стиле пауэр-метала. Stratovarius во многом определили звучание современного пауэр-метала, хотя сами проделали долгий путь к этому направлению. Альбомы группы "Fourth Dimension" (1995), "Episode" (1996), а также эпический проект "Elements", Pt. 1 и 2 имели международный успех. Состав Stratovarius часто менялся - с каждым новым участником группа начинает новый этап в своём творчестве, сохраняя репутацию флагманов симфоник-метала, на которого равняются другие группы.

Отзывы о товаре Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759178668]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Survive
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Survive, Demand, Broken, Firefly, We Are Not Alone, Frozen in Time, World on Fire, Glory Days, Breakaway, Before the Fall, Voice of Thunder
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
"Survive" - шестнадцатый студийный альбом Stratovarius, вышедший в 2022 году. Альбом стал первой работой группы, вышедший за семь лет, прошедшие с выхода предыдущего альбома, "Eterna". Лимитированное здание на двойном фиолетовом виниле в разворотном конверте. Stratovarius - финская метал-группа, образованная в 1984 году под названием Black Water. В своём творчестве коллектив использует прогрессив- и неоклассический метал, хотя в основном играет в стиле пауэр-метала. Stratovarius во многом определили звучание современного пауэр-метала, хотя сами проделали долгий путь к этому направлению. Альбомы группы "Fourth Dimension" (1995), "Episode" (1996), а также эпический проект "Elements", Pt. 1 и 2 имели международный успех. Состав Stratovarius часто менялся - с каждым новым участником группа начинает новый этап в своём творчестве, сохраняя репутацию флагманов симфоник-метала, на которого равняются другие группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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