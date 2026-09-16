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Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка

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Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 1
Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 2
Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 3
Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 4
Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 5
Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 6
Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Freakout/ Release
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 1
  • Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 2
  • Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 3
  • Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 4
  • Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 5
  • Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 6
  • Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726994
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828048113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Freakout/ Release
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Down, Eleanor, Freakout/Release, Broken, Not Alone, Hard To Be Funky, Time, Miss The Bliss, The Evil That Men Do, Guilty, Out Of My Depth, The Most Painful Game
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Down, Eleanor, Freakout/Release, Broken, Not Alone, Hard To Be Funky, Time, Miss The Bliss, The Evil That Men Do, Guilty, Out Of My Depth, The Most Painful Game

Отзывы о товаре Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828048113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Freakout/ Release
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Down, Eleanor, Freakout/Release, Broken, Not Alone, Hard To Be Funky, Time, Miss The Bliss, The Evil That Men Do, Guilty, Out Of My Depth, The Most Painful Game
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Down, Eleanor, Freakout/Release, Broken, Not Alone, Hard To Be Funky, Time, Miss The Bliss, The Evil That Men Do, Guilty, Out Of My Depth, The Most Painful Game
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hot Chip - Freakout/ Release (0887828048113) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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