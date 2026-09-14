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Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка

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Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка - фото 1
Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка - фото 2
Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка - фото 3
Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка - фото 4
Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Electric Callboy
Альбом (сингл)
Tekkno
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка - фото 1
  • Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка - фото 2
  • Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка - фото 3
  • Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка - фото 4
  • Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726988
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399859612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Electric Callboy
Альбом (сингл)
Tekkno
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pump It, We Got The Moves, Fuckboi, Spaceman, Mindreader, Arrow of Love, Parasite, Tekkno Train, Hurrikan, Neon, CD Pump It - Electric Callboy, We Got the Moves - Electric Callboy, Fuckboi - Electric Callboy, Spaceman - Electric Callboy, Mindreader - Electric Callboy, Arrow of Love - Electric Callboy, Parasite - Electric Callboy, Tekkno Train - Electric Callboy, Hurrikan - Electric Callboy, Neon - Electric Callboy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pump It, We Got The Moves, Fuckboi, Spaceman, Mindreader, Arrow of Love, Parasite, Tekkno Train, Hurrikan, Neon, CD Pump It - Electric Callboy, We Got the Moves - Electric Callboy, Fuckboi - Electric Callboy, Spaceman - Electric Callboy, Mindreader - Electric Callboy, Arrow of Love - Electric Callboy, Parasite - Electric Callboy, Tekkno Train - Electric Callboy, Hurrikan - Electric Callboy, Neon - Electric Callboy

Отзывы о товаре Electric Callboy - Tekkno (0194399859612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399859612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Electric Callboy
Альбом (сингл)
Tekkno
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pump It, We Got The Moves, Fuckboi, Spaceman, Mindreader, Arrow of Love, Parasite, Tekkno Train, Hurrikan, Neon, CD Pump It - Electric Callboy, We Got the Moves - Electric Callboy, Fuckboi - Electric Callboy, Spaceman - Electric Callboy, Mindreader - Electric Callboy, Arrow of Love - Electric Callboy, Parasite - Electric Callboy, Tekkno Train - Electric Callboy, Hurrikan - Electric Callboy, Neon - Electric Callboy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pump It, We Got The Moves, Fuckboi, Spaceman, Mindreader, Arrow of Love, Parasite, Tekkno Train, Hurrikan, Neon, CD Pump It - Electric Callboy, We Got the Moves - Electric Callboy, Fuckboi - Electric Callboy, Spaceman - Electric Callboy, Mindreader - Electric Callboy, Arrow of Love - Electric Callboy, Parasite - Electric Callboy, Tekkno Train - Electric Callboy, Hurrikan - Electric Callboy, Neon - Electric Callboy
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Отзывы


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