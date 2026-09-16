Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Primal Fear - Primal Fear - deluxe (coloured) (4251981700144) виниловая пластинка
В сотрудничестве с Nuclear Blast, Metalville открывает сундук с сокровищами в рамках серии Nuclear Blast Archive Series, переиздавая давно вышедшие из печати лучшие релизы из каталога Nuclear Blast, пользующиеся большим спросом у поклонников и коллекционеров, на этот раз — хитовый альбом Primal Fear 1998 года…. День, навсегда изменивший немецкий метал: 2 февраля 1998 года вышел дебютный альбом German Metal Commandos «Primal Fear» — первая работа высокомотивированной группы опытных метал-музыкантов. Энергия, страсть, ярость, убежденность: по сей день этот альбом остается манифестом метала, неопровержимым доказательством того, что всегда нужно следовать своему сердцу. Новая немецкая сталь: такие треки, как «Chainbreaker», «Running In The Dust» и «Tears Of Rage», сочетают в себе архетипичное звучание метала восьмидесятых с современной мощью продюсирования и необузданным мастерством музыкантов. Гитара Тома Науманна, бас-гитара Мэта Синнера и мощная игра на барабанах Клауса Сперлинга, и все это в исполнении виртуоза вокала Ральфа Шееперса: Primal Fear пришли, увидели и победили. Переиздание этого классического альбома выходит в формате Deluxe Edition с расширенным буклетом, редкими фотографиями, аннотациями и тремя бонусными треками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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