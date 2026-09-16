Top.Mail.Ru
OST - Profondo Rosso (Goblin) (5021732731371) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Profondo Rosso (Goblin) (5021732731371) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Profondo Rosso (Goblin) (5021732731371) виниловая пластинка - фото 1
OST - Profondo Rosso (Goblin) (5021732731371) виниловая пластинка - фото 2
OST - Profondo Rosso (Goblin) (5021732731371) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Profondo Rosso
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Profondo Rosso (Goblin) (5021732731371) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Profondo Rosso (Goblin) (5021732731371) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Profondo Rosso (Goblin) (5021732731371) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726916
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Profondo Rosso (Goblin) (5021732731371) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rustblade
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rustblade
Barcode
[5021732731371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Profondo Rosso
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Profondo Rosso, Death Dies, Mad Puppet, Wild Session, Deep Shadows, School At Night, Gianna
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Profondo Rosso (Goblin) (5021732731371) виниловая пластинка

Невероятное экзистенциальное и атмосферное переживание фильмов Дарио Ардженто достигается благодаря сочетанию великолепно созданных визуальных образов и пробирающего до глубины души звукового сопровождения. Музыка Goblin, однажды услышанная, никогда не забывается. «Кроваво-красное» (Profondo Rosso) не является исключением, он отличается насыщенным синтезаторным звучанием и леденящей душу центральной темой. Наряду с «Суспирией», «Глубокий красный» — пожалуй, самый известный фильм Ардженто и классика жанра джалло. Сюрреалистический шедевр Дарио Ардженто с мощным саундтреком от культовых прогрессивных рокеров Goblin, «Глубокий красный» оставит вас потрясенными и бездыханными!



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Profondo Rosso (Goblin) (5021732731371) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rustblade
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rustblade
Barcode
[5021732731371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Profondo Rosso
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Profondo Rosso, Death Dies, Mad Puppet, Wild Session, Deep Shadows, School At Night, Gianna
Версия издания
picture
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
Невероятное экзистенциальное и атмосферное переживание фильмов Дарио Ардженто достигается благодаря сочетанию великолепно созданных визуальных образов и пробирающего до глубины души звукового сопровождения. Музыка Goblin, однажды услышанная, никогда не забывается. «Кроваво-красное» (Profondo Rosso) не является исключением, он отличается насыщенным синтезаторным звучанием и леденящей душу центральной темой. Наряду с «Суспирией», «Глубокий красный» — пожалуй, самый известный фильм Ардженто и классика жанра джалло. Сюрреалистический шедевр Дарио Ардженто с мощным саундтреком от культовых прогрессивных рокеров Goblin, «Глубокий красный» оставит вас потрясенными и бездыханными!


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Profondo Rosso (Goblin) (5021732731371) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...