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Grateful Dead - Gratest Hits (0603497813780) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grateful Dead - Gratest Hits (0603497813780) виниловая пластинка

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Grateful Dead - Gratest Hits (0603497813780) виниловая пластинка - фото 1
Grateful Dead - Gratest Hits (0603497813780) виниловая пластинка - фото 2
Grateful Dead - Gratest Hits (0603497813780) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Gratest Hits
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grateful Dead - Gratest Hits (0603497813780) виниловая пластинка - фото 1
  • Grateful Dead - Gratest Hits (0603497813780) виниловая пластинка - фото 2
  • Grateful Dead - Gratest Hits (0603497813780) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Grateful Dead - Gratest Hits (0603497813780) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497813780]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Gratest Hits
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Casey Jones, Friend of the Devil, Box of Rain, Sugar Magnolia, Truckin', Scarlet Begonias, Fire on the Mountain, Estimated Prophet, Touch of Grey
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grateful Dead - Gratest Hits (0603497813780) виниловая пластинка

Отпразднуйте 60-летие Grateful Dead, познакомившись с коллекцией лучших хитов группы. Все лучшие студийные хиты группы: «Truckin», «Touch of Grey», «Friend of the Devil» и другие!

Отзывы о товаре Grateful Dead - Gratest Hits (0603497813780) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497813780]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Gratest Hits
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Casey Jones, Friend of the Devil, Box of Rain, Sugar Magnolia, Truckin', Scarlet Begonias, Fire on the Mountain, Estimated Prophet, Touch of Grey
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Отпразднуйте 60-летие Grateful Dead, познакомившись с коллекцией лучших хитов группы. Все лучшие студийные хиты группы: «Truckin», «Touch of Grey», «Friend of the Devil» и другие!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grateful Dead - Gratest Hits (0603497813780) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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