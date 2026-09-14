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Nektar - ...Sounds Like This (coloured) (9010974000891) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nektar - ...Sounds Like This (coloured) (9010974000891) виниловая пластинка

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Nektar - ...Sounds Like This (coloured) (9010974000891) виниловая пластинка - фото 1
Nektar - ...Sounds Like This (coloured) (9010974000891) виниловая пластинка - фото 2
Nektar - ...Sounds Like This (coloured) (9010974000891) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nektar
Альбом (сингл)
...Sounds Like This
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nektar - ...Sounds Like This (coloured) (9010974000891) виниловая пластинка - фото 1
  • Nektar - ...Sounds Like This (coloured) (9010974000891) виниловая пластинка - фото 2
  • Nektar - ...Sounds Like This (coloured) (9010974000891) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726910
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Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nektar
Альбом (сингл)
...Sounds Like This
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Good Day, New Day Dawning, What You Gonna Do?, One-Two-Three-Four, Do You Believe In Magic, Cast Your Fate, A Day In The Life Of A Preacher (Preacher) (Squeeze) (Mr. H), Wings, Odyssee (Ron's On) (Never, Never, Never) (Da-Da-Dum)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nektar - ...Sounds Like This (coloured) (9010974000891) виниловая пластинка

.Sounds Like This — третий альбом английской прогрессив-рок-группы Nektar, выпущенный первоначально в 1973 году. Издание на цветном виниле в гейтфолде. Это был первый альбом Nektar, выпущенный на их родине в Великобритании. Идея ".Sounds Like This", придуманная самой группой, заключалась в создании альбома, который воссоздавал бы живое звучание Nektar, избегая при этом различных трудностей с записью и качеством звука, присущих живым записям. С этой целью 12 октября 1972 года группа установила свое оборудование в Dierks Studios и выступала чуть больше часа перед аудиторией, состоявшей всего из небольшой группы друзей.

Отзывы о товаре Nektar - ...Sounds Like This (coloured) (9010974000891) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nektar
Альбом (сингл)
...Sounds Like This
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Good Day, New Day Dawning, What You Gonna Do?, One-Two-Three-Four, Do You Believe In Magic, Cast Your Fate, A Day In The Life Of A Preacher (Preacher) (Squeeze) (Mr. H), Wings, Odyssee (Ron's On) (Never, Never, Never) (Da-Da-Dum)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Описание
.Sounds Like This — третий альбом английской прогрессив-рок-группы Nektar, выпущенный первоначально в 1973 году. Издание на цветном виниле в гейтфолде. Это был первый альбом Nektar, выпущенный на их родине в Великобритании. Идея ".Sounds Like This", придуманная самой группой, заключалась в создании альбома, который воссоздавал бы живое звучание Nektar, избегая при этом различных трудностей с записью и качеством звука, присущих живым записям. С этой целью 12 октября 1972 года группа установила свое оборудование в Dierks Studios и выступала чуть больше часа перед аудиторией, состоявшей всего из небольшой группы друзей.
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