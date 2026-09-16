Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка
Юкими, известная певица и соосновательница номинированной на премию «Грэмми» группы Little Dragon, выпустит свой дебютный сольный альбом «For You» 28 марта 2025 года на лейбле Ninja Tune. Освободившись от влияния группы с этим дебютным сольным альбомом, она создает одни из самых красивых и проникновенных своих работ на сегодняшний день: глубоко личные и невероятно понятные. В «For You» Юкими элегантно переплетает музыкальные стили от джаза и соула до электронной поп-музыки, хип-хопа, фолка и психоделии, но темы ее сольных песен глубже, чем когда-либо прежде, охватывая любовь, потери, женскую энергию и врожденную стойкость. Сотрудничество с Эриком Бодином (ударные Little Dragon) и Лианн Ла Хавас стало для Юкими первым опытом написания и создания музыки с другой женщиной, позволив ей выразить свою женскую энергию раскрепощенным и личным образом. Соответственно, текст песни исследует ее внутреннюю силу в сложных жизненных ситуациях. Это замечательное заявление от артистки, вступающей в новый этап своей сольной карьеры, но при этом обладающей спокойствием и интуицией опытного ветерана с многолетним стажем в музыкальном бизнесе. Уникальный и изящный голос Юкими покорил поклонников с момента создания Little Dragon. Успех группы привел к выступлениям на самых больших (и самых маленьких) сценах мира — от Coachella до Tiny Desk на NPR — и сотрудничеству с такими артистами, как KAYTRANADA, Killer Mike, Gorillaz, Tinashe, Mac Miller, De La Soul, BADBADNOTGOOD, DJ Shadow, ODESZA, Kali Uchis, Faith Evans, Dave Sitek, Big Boi, Flume и JID. - Формат
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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