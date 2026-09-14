Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5
ASRock представляет материнскую плату формата mATX с оптимальным балансом компактности и функциональности: квадратная конструкция 24,4 на 24,4 см прекрасно впишется в небольшие корпуса, не жертвуя при этом возможностями. Четыре слота для модулей DDR5 и поддержка частоты памяти до 7200 МГц открывают простор для апгрейда и обеспечивают высокую производительность под любые задачи. Поддерживаются модули типа DIMM, а суммарно вы можете установить до внушительных 256 ГБ — достойный запас для работы с ресурсоемкими приложениями и современными играми. Современный чипсет AMD B850 и сокет AM5 — залог совместимости с мощнейшими процессорами последнего поколения. Подключение видеокарты и других устройств реализовано через слот PCI Express 5.0 x16 для максимальной скорости, а дополнительный PCI-E x4 расширяет ваши возможности по установке других плат. Этот набор отлично подойдет геймерам, энтузиастам и любителям производительных рабочих станций, стремящимся собрать компактную, но производительную систему.
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