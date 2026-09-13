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Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Mercusys MS105GS-M2

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Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 1
Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 2
Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 3
Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 4
Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 5
Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 6
Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 7
Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 8
Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 3
  • Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 4
  • Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 5
  • Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 6
  • Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 7
  • Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 8
  • Коммутатор Mercusys MS105GS-M2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723682
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
• Коммутатор • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Коммутатор Mercusys MS105GS-M2

Коммутаторы Mercusys идеально подходят для создания надежной и эффективной сети как дома, так и в офисе. Этот неуправляемый настольный коммутатор имеет 5 портов RJ45, что обеспечивает простое и быстрое подключение устройств. Основное преимущество устройства заключается в его высокой базовой скорости передачи данных — до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет добиться стабильного и быстрого соединения. Легкий и компактный, вес всего 0,356 кг, коммутатор Mercusys может быть размещен практически в любом месте, не занимая много пространства. Устройство оснащено таблицей MAC адресов на 2000 записей, что гарантирует возможность подключения множества устройств без риска потери данных или замедления работы сети. Хотя в данной модели нет поддержки PoE (Power over Ethernet), она обеспечивает скорость портов SFP до 10 Гбит/с, что делает её отличным решением для тех, кто нуждается в быстром и надежном подключении без сложной настройки. Бренд Mercusys славится своей надежностью и простотой использования, что делает этот коммутатор идеальным выбором для пользователей, которым важно быстро развернуть сеть без лишних трудностей и затрат.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS105GS-M2




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
• Коммутатор • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Mercusys идеально подходят для создания надежной и эффективной сети как дома, так и в офисе. Этот неуправляемый настольный коммутатор имеет 5 портов RJ45, что обеспечивает простое и быстрое подключение устройств. Основное преимущество устройства заключается в его высокой базовой скорости передачи данных — до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет добиться стабильного и быстрого соединения. Легкий и компактный, вес всего 0,356 кг, коммутатор Mercusys может быть размещен практически в любом месте, не занимая много пространства. Устройство оснащено таблицей MAC адресов на 2000 записей, что гарантирует возможность подключения множества устройств без риска потери данных или замедления работы сети. Хотя в данной модели нет поддержки PoE (Power over Ethernet), она обеспечивает скорость портов SFP до 10 Гбит/с, что делает её отличным решением для тех, кто нуждается в быстром и надежном подключении без сложной настройки. Бренд Mercusys славится своей надежностью и простотой использования, что делает этот коммутатор идеальным выбором для пользователей, которым важно быстро развернуть сеть без лишних трудностей и затрат.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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