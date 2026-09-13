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Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001

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Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 1
Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 2
Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 3
Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 4
Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 5
Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 6
Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 7
Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 8
Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 9
Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 1
  • Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 2
  • Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 3
  • Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 4
  • Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 5
  • Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 6
  • Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 7
  • Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 8
  • Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 9
  • Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723666
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Характеристики

Бренд
TP-link
Цвет
черный
Комплектация
адаптер питания, документация, инжектор PoE, кабель Ethernet RJ-45
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.5

Описание товара Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001

Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA3001 – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор TP-LINK TL-WA3001, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Четыре внешние антенны, оснащенные технологией Beamforming, концентрируют сигналы Wi-Fi на ваших устройствах и обеспечить надежный Wi-Fi в каждом уголке вашего дома или офиса, даже на больших расстояниях.

Отзывы о товаре Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA3001




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Цвет
черный
Комплектация
адаптер питания, документация, инжектор PoE, кабель Ethernet RJ-45
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
1
Развернуть
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA3001 – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор TP-LINK TL-WA3001, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Четыре внешние антенны, оснащенные технологией Beamforming, концентрируют сигналы Wi-Fi на ваших устройствах и обеспечить надежный Wi-Fi в каждом уголке вашего дома или офиса, даже на больших расстояниях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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