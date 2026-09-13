Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR3002X
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Характеристики
Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR3002X
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR3002X поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и работает в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Модель даёт скорость передачи данных до 2976 Мбит/с, что подходит для домашних и офисных сетей с большим числом подключённых устройств. Одновременная работа в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц позволяет подключать до 80 устройств без снижения качества связи. Частота 2.4 ГГц обеспечивает стабильное покрытие на дальних расстояниях, а 5 ГГц – высокую скорость передачи для онлайн-игр и потокового видео. Wi-Fi 6 (802.11ax) увеличивает скорость до 574 Мбит/с на 2.4 ГГц и до 2402 Мбит/с на 5 ГГц, снижая задержки при множественных подключениях. MU-MIMO улучшает многопотоковую передачу, что важно в загруженных сетях с большим числом активных устройств. Роутер работает в пяти режимах: маршрутизатор, клиентский режим, повторитель, точка доступа и WISP. Это расширяет варианты использования – от создания новой сети до усиления существующей или подключения к интернету через беспроводные сети провайдера. Слот для карт microSD до 512 Гб позволяет применять роутер как сетевое хранилище для общего доступа к файлам. Это упрощает обмен мультимедийным контентом и документами между устройствами в локальной сети без подключения к компьютеру. Модель оснащена одним WAN-портом с пропускной способностью до 2500 Мбит/с и одним LAN-портом на 1000 Мбит/с. Для защиты сети работают стандарты WPA, WPA2 и WPA3, а также Firewall, NAT, SPI, гостевая сеть и родительский контроль. Фильтрация по IP и MAC-адресам ограничивает доступ к сети.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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