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Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR3002X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR3002X

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Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR3002X - фото 2
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR3002X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR3002X - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR3002X - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR3002X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723649
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
Airtime Fairness, DHCP-сервер, DLNA, Dynamic DNS (DDNS), FTP-сервер, MESH, QoS, UPnP, VPN, WPS, поддержка IPTV, протокол IPv6
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной TL-WR3002X, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, USB-кабель, руководство по быстрой установке, информационная карта Wi-Fi
Габариты, мм
105 х 30 х 91.3 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
150

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR3002X

Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR3002X поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и работает в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Модель даёт скорость передачи данных до 2976 Мбит/с, что подходит для домашних и офисных сетей с большим числом подключённых устройств. Одновременная работа в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц позволяет подключать до 80 устройств без снижения качества связи. Частота 2.4 ГГц обеспечивает стабильное покрытие на дальних расстояниях, а 5 ГГц – высокую скорость передачи для онлайн-игр и потокового видео. Wi-Fi 6 (802.11ax) увеличивает скорость до 574 Мбит/с на 2.4 ГГц и до 2402 Мбит/с на 5 ГГц, снижая задержки при множественных подключениях. MU-MIMO улучшает многопотоковую передачу, что важно в загруженных сетях с большим числом активных устройств. Роутер работает в пяти режимах: маршрутизатор, клиентский режим, повторитель, точка доступа и WISP. Это расширяет варианты использования – от создания новой сети до усиления существующей или подключения к интернету через беспроводные сети провайдера. Слот для карт microSD до 512 Гб позволяет применять роутер как сетевое хранилище для общего доступа к файлам. Это упрощает обмен мультимедийным контентом и документами между устройствами в локальной сети без подключения к компьютеру. Модель оснащена одним WAN-портом с пропускной способностью до 2500 Мбит/с и одним LAN-портом на 1000 Мбит/с. Для защиты сети работают стандарты WPA, WPA2 и WPA3, а также Firewall, NAT, SPI, гостевая сеть и родительский контроль. Фильтрация по IP и MAC-адресам ограничивает доступ к сети.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR3002X




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Развернуть
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
Airtime Fairness, DHCP-сервер, DLNA, Dynamic DNS (DDNS), FTP-сервер, MESH, QoS, UPnP, VPN, WPS, поддержка IPTV, протокол IPv6
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной TL-WR3002X, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, USB-кабель, руководство по быстрой установке, информационная карта Wi-Fi
Габариты, мм
105 х 30 х 91.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR3002X поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и работает в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Модель даёт скорость передачи данных до 2976 Мбит/с, что подходит для домашних и офисных сетей с большим числом подключённых устройств. Одновременная работа в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц позволяет подключать до 80 устройств без снижения качества связи. Частота 2.4 ГГц обеспечивает стабильное покрытие на дальних расстояниях, а 5 ГГц – высокую скорость передачи для онлайн-игр и потокового видео. Wi-Fi 6 (802.11ax) увеличивает скорость до 574 Мбит/с на 2.4 ГГц и до 2402 Мбит/с на 5 ГГц, снижая задержки при множественных подключениях. MU-MIMO улучшает многопотоковую передачу, что важно в загруженных сетях с большим числом активных устройств. Роутер работает в пяти режимах: маршрутизатор, клиентский режим, повторитель, точка доступа и WISP. Это расширяет варианты использования – от создания новой сети до усиления существующей или подключения к интернету через беспроводные сети провайдера. Слот для карт microSD до 512 Гб позволяет применять роутер как сетевое хранилище для общего доступа к файлам. Это упрощает обмен мультимедийным контентом и документами между устройствами в локальной сети без подключения к компьютеру. Модель оснащена одним WAN-портом с пропускной способностью до 2500 Мбит/с и одним LAN-портом на 1000 Мбит/с. Для защиты сети работают стандарты WPA, WPA2 и WPA3, а также Firewall, NAT, SPI, гостевая сеть и родительский контроль. Фильтрация по IP и MAC-адресам ограничивает доступ к сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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