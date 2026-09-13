Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230
Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Wi-Fi 7 TP-LINK Archer BE230 позволит создать единую Mesh?сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию. Четыре мощные антенны обеспечат покрытие Wi?Fi во всём доме, а технология Beamforming обнаружит подключённые устройства и будет направлять концентрированный сигнал в их направлении — особенно, если они далеко. Благодаря поддержке седьмого поколения Wi?Fi максимальная совокупная скорость Wi?Fi данной модели составляет 3,6 Гбит/с, что позволяет без буферизации смотреть потоковые видео 4K и 8K, погружаться в мир виртуальной и дополненной реальности, а также скачивать большие файлы на головокружительной скорости.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Двухдиапазонные
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