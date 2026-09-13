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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230

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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 1
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 2
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 3
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 4
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 5
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 6
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 7
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 8
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 9
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 3
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 4
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 5
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 6
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 7
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 8
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 9
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723629
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной, адаптер питания, документация, кабель Ethernet RJ-45.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
272.7x41.7x147мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.4

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230

Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Wi-Fi 7 TP-LINK Archer BE230 позволит создать единую Mesh?сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию. Четыре мощные антенны обеспечат покрытие Wi?Fi во всём доме, а технология Beamforming обнаружит подключённые устройства и будет направлять концентрированный сигнал в их направлении — особенно, если они далеко. Благодаря поддержке седьмого поколения Wi?Fi максимальная совокупная скорость Wi?Fi данной модели составляет 3,6 Гбит/с, что позволяет без буферизации смотреть потоковые видео 4K и 8K, погружаться в мир виртуальной и дополненной реальности, а также скачивать большие файлы на головокружительной скорости.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной, адаптер питания, документация, кабель Ethernet RJ-45.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
272.7x41.7x147мм
Страна производитель
Китай
Описание
Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Wi-Fi 7 TP-LINK Archer BE230 позволит создать единую Mesh?сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию. Четыре мощные антенны обеспечат покрытие Wi?Fi во всём доме, а технология Beamforming обнаружит подключённые устройства и будет направлять концентрированный сигнал в их направлении — особенно, если они далеко. Благодаря поддержке седьмого поколения Wi?Fi максимальная совокупная скорость Wi?Fi данной модели составляет 3,6 Гбит/с, что позволяет без буферизации смотреть потоковые видео 4K и 8K, погружаться в мир виртуальной и дополненной реальности, а также скачивать большие файлы на головокружительной скорости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE230 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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