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Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE

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Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 1
Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 2
Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 3
Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 4
Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 5
Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 6
Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 7
Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 8
Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 9
Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3568 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 3
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 4
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 5
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 6
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 7
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 8
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 9
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723618
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3568 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
UPnP, VLAN, IGMP, QoS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, краткое руководство по эксплуатации, Ethernet кабель.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
167x41.5x117.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х7
Вес, г.
600

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE

Двухдиапазонный роутер Mercusys MR25BE обеспечивает высокую скорость 3,6 Гбит/с в двух диапазонах. Благодаря поддержке Wi-Fi 7, MR25BE позволяет наслаждаться потоковой передачей в формате 8K, виртуальной и дополненной реальностью, видеоконференциями, онлайн-играми и быстрыми загрузками. Четыре всенаправленные антенны, фирменная оптимизация WiFi и технология Beamforming обеспечивают более широкое покрытие, большую емкость, более прочные и надежные соединения, а также меньше помех. Оснащенный одним портом WAN 1 Гбит/с и тремя портами LAN 1 Гбит/с, MR25BE позволяет вам в полной мере использовать возможности широкополосного доступа. Подключите к этим портам ПК, Smart TV, игровые консоли или сетевые хранилища (NAS) для сверхскоростного проводного подключения.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3568 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
UPnP, VLAN, IGMP, QoS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, краткое руководство по эксплуатации, Ethernet кабель.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
167x41.5x117.5
Страна производитель
Китай
Описание
Двухдиапазонный роутер Mercusys MR25BE обеспечивает высокую скорость 3,6 Гбит/с в двух диапазонах. Благодаря поддержке Wi-Fi 7, MR25BE позволяет наслаждаться потоковой передачей в формате 8K, виртуальной и дополненной реальностью, видеоконференциями, онлайн-играми и быстрыми загрузками. Четыре всенаправленные антенны, фирменная оптимизация WiFi и технология Beamforming обеспечивают более широкое покрытие, большую емкость, более прочные и надежные соединения, а также меньше помех. Оснащенный одним портом WAN 1 Гбит/с и тремя портами LAN 1 Гбит/с, MR25BE позволяет вам в полной мере использовать возможности широкополосного доступа. Подключите к этим портам ПК, Smart TV, игровые консоли или сетевые хранилища (NAS) для сверхскоростного проводного подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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