Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2
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Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
2
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723608
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
2
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.1
Описание товара Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2
Маршрутизатор Multi-GbE VPN Tp-Link ER7412-M2
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
2
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор Multi-GbE VPN Tp-Link ER7412-M2
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Маршрутизатор TP-Link ER7412-M2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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