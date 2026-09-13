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Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet

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Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet - фото 1
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet - фото 2
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet - фото 3
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet - фото 4
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый, фиолетовый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
83
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Тип подключения
беспроводное + проводное
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet - фото 1
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet - фото 2
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet - фото 3
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet - фото 4
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723580
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, упаковка
Цвет
белый, фиолетовый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
83
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Да
Длина кабеля
1.8
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-C, Bluetooth, Радиоканал
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet

MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS VIOLET — это универсальная клавиатура без цифрового блока с беспроводным режимом 2,4 ГГц, Bluetooth и проводным режимом. Она оснащена линейными механическими переключателями с возможностью горячей замены, прочными клавишными колпачками из PBT, звукопоглощающими прокладками и дисплеем 1,06 дюйма. Благодаря RGB-подсветке и аккумулятору емкостью 4000 мАч она идеально подходит для геймеров и создателей контента.

Отзывы о товаре Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Violet




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, упаковка
Цвет
белый, фиолетовый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
83
Тип переключателей
линейные
Развернуть
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Да
Длина кабеля
1.8
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-C, Bluetooth, Радиоканал
Страна производитель
Китай
Описание
MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS VIOLET — это универсальная клавиатура без цифрового блока с беспроводным режимом 2,4 ГГц, Bluetooth и проводным режимом. Она оснащена линейными механическими переключателями с возможностью горячей замены, прочными клавишными колпачками из PBT, звукопоглощающими прокладками и дисплеем 1,06 дюйма. Благодаря RGB-подсветке и аккумулятору емкостью 4000 мАч она идеально подходит для геймеров и создателей контента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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