Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W
Tenda представляет неуправляемый настольный коммутатор уровня L2, который отлично подойдёт для масштабных сетевых решений. 24 порта RJ45 с гигабитной скоростью гарантируют быстрый обмен данными даже при высокой нагрузке. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af и 802.3at вы легко подключите к нему IP-камеры, телефоны и другие устройства — питание передаётся прямо по сетевому кабелю, без лишних проводов и блоков. Два порта SFP открывают дополнительные возможности для оптоволоконных соединений на скорости 1 Гбит/с. Просторная таблица MAC-адресов на 8000 записей отлично справится с большим числом устройств в вашей сети. Несмотря на функциональность, вес коммутатора составляет 2,86 кг — такой прибор надёжно разместится на рабочем столе или полке и надолго обеспечит стабильную и быструю работу вашего офиса или предприятия.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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