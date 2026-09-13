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Коммутатор TENDA TEG1120P-16-150W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TENDA TEG1120P-16-150W

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Коммутатор TENDA TEG1120P-16-150W - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TENDA TEG1120P-16-150W - фото 1
  • Коммутатор TENDA TEG1120P-16-150W - фото 2
  • Коммутатор TENDA TEG1120P-16-150W - фото 3
  • Коммутатор TENDA TEG1120P-16-150W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723563
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х8
Вес, кг.
2.62

Описание товара Коммутатор TENDA TEG1120P-16-150W

Tenda предлагает настольный коммутатор с богатым набором функций для стабильной и простой работы. Неуправляемый тип и уровень L2 — всё работает из коробки, без сложной настройки. 16 портов RJ45 с поддержкой скоростей до 1 Гбит/сек обеспечат быстродействие даже при высокой нагрузке, а 2 SFP-порта со скоростью 1 Гбит/с позволят гибко подключать дополнительные устройства в сеть. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af и 802.3at удобно интегрировать оборудование, требующее питания по кабелю — камеры, точки доступа, телефоны. Коммутатор уверенно справится с большими объёмами адресации: вместительная таблица MAC на 8000 записей. Настольный форм-фактор не требует сложного монтажа, а надёжная конструкция весом 2,63 кг придаёт устройству устойчивость.



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Отзывы о товаре Коммутатор TENDA TEG1120P-16-150W




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Tenda предлагает настольный коммутатор с богатым набором функций для стабильной и простой работы. Неуправляемый тип и уровень L2 — всё работает из коробки, без сложной настройки. 16 портов RJ45 с поддержкой скоростей до 1 Гбит/сек обеспечат быстродействие даже при высокой нагрузке, а 2 SFP-порта со скоростью 1 Гбит/с позволят гибко подключать дополнительные устройства в сеть. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af и 802.3at удобно интегрировать оборудование, требующее питания по кабелю — камеры, точки доступа, телефоны. Коммутатор уверенно справится с большими объёмами адресации: вместительная таблица MAC на 8000 записей. Настольный форм-фактор не требует сложного монтажа, а надёжная конструкция весом 2,63 кг придаёт устройству устойчивость.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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