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Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712)

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Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712) - фото 1
Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712) - фото 2
Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712) - фото 3
Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712) - фото 4
Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723528
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
170x42x170
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х5
Вес, г.
709

Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712)

Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE KN-3712 - это мощный двухдиапазонный маршрутизатор класса AX3000, разработанный для построения высокоскоростных Mesh-сетей и обслуживания гигабитных подключений. Компактный дизайн без внешних антенн и поддержка стандартов Wi-Fi 6 делают устройство идеальным выбором для дома, офиса или коммерческих помещений. Модель Keenetic Sprinter SE KN-3712 обеспечивает скорость до 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2.4 ГГц, обладает четырьмя гигабитными портами с поддержкой агрегации каналов. Благодаря мощному процессору, передовым VPN-функциям и полному набору фильтров безопасности роутер подходит для самых требовательных сценариев использования. Поддержка MU-MIMO, Beamforming и OFDMA гарантирует высокую плотность подключения устройств без потерь скорости. Управление через мобильное приложение Keenetic и KeenDNS обеспечивает удобный доступ и настройку сети в любое время.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE (KN-3712)




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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
5
Развернуть
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
170x42x170
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter SE KN-3712 - это мощный двухдиапазонный маршрутизатор класса AX3000, разработанный для построения высокоскоростных Mesh-сетей и обслуживания гигабитных подключений. Компактный дизайн без внешних антенн и поддержка стандартов Wi-Fi 6 делают устройство идеальным выбором для дома, офиса или коммерческих помещений. Модель Keenetic Sprinter SE KN-3712 обеспечивает скорость до 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2.4 ГГц, обладает четырьмя гигабитными портами с поддержкой агрегации каналов. Благодаря мощному процессору, передовым VPN-функциям и полному набору фильтров безопасности роутер подходит для самых требовательных сценариев использования. Поддержка MU-MIMO, Beamforming и OFDMA гарантирует высокую плотность подключения устройств без потерь скорости. Управление через мобильное приложение Keenetic и KeenDNS обеспечивает удобный доступ и настройку сети в любое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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