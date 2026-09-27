Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H80X(2-pack)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA3-PSK
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627408
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA3-PSK
Количество внутренних антенн
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Количество юнитов в комплекте
2
Размеры в упаковке, см
22х16х16
Вес, г.
830
Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H80X(2-pack)
Блоки Mercusys Halo H80X являются как бы устройствами «два в одном»: каждый из них может выступать в роли либо роутера, либо точки доступа. Модели присвоен класс AX3000, что означает общую арифметическую сумму скоростей передачи данных на уровне 3000 Мбит/с. Транспорт трафика производится при скоростях до 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц одновременно в четыре потока. Многопоточный режим реализуется благодаря поддержке многопользовательских множественных вводов-выводов (MU-MIMO) для радиомодулей с двумя антеннами, работающими одновременно на прием и передачу (2T2R).
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 200 руб.2550 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro
-
В наличииЦена 10 320 руб.2580 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812)
-
В наличииЦена 10 570 руб.2643 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811)
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитМаршрутизатор Mikrotik hAP ax2 C52iG-5HaxD2HaxD-TC
-
В наличииЦена 10 790 руб.2698 руб. в СплитWi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack)
-
В наличииЦена 11 080 руб.2770 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73
-
В наличииЦена 11 370 руб.2843 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT
-
В наличииЦена 11 590 руб.2898 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911)
-
В наличииЦена 11 827 руб.2957 руб. в СплитWi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack)
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT
-
В наличииЦена 12 610 руб. 17 250 руб.3153 руб. в СплитWi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый
-
В наличииЦена 12 760 руб. 19 680 руб.3190 руб. в СплитWi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA3-PSK
Количество внутренних антенн
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Количество юнитов в комплекте
2
Блоки Mercusys Halo H80X являются как бы устройствами «два в одном»: каждый из них может выступать в роли либо роутера, либо точки доступа. Модели присвоен класс AX3000, что означает общую арифметическую сумму скоростей передачи данных на уровне 3000 Мбит/с. Транспорт трафика производится при скоростях до 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц одновременно в четыре потока. Многопоточный режим реализуется благодаря поддержке многопользовательских множественных вводов-выводов (MU-MIMO) для радиомодулей с двумя антеннами, работающими одновременно на прием и передачу (2T2R).
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H80X(2-pack) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H80X(2-pack)