Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110)
?? Продукция выпускается компанией ООО «Неткрейз» (до 2025 г. — ООО «Кинетик»), известной как официальный поставщик оборудования Keenetic на территории ЕАЭС с 2017 года. Netcraze — это собственный бренд компании, стартовавший в 2025 году. ?Netcraze Hero 5G (NC-4110) - это мультигигабитный интернет-центр, оснащённый встроенным 5G-модемом Unisoc V510, двумя слотами для nano-SIM-карт и поддержкой Mesh Wi-Fi 6 AX3000. Устройство разработано для обеспечения высокоскоростного и стабильного доступа к интернету в домашних и офисных условиях, совмещая современные стандарты беспроводных сетей и расширенные возможности маршрутизации. ?В роутере реализованы мощные аппаратные характеристики:двухъядерный процессор с частотой 1300 МГц, 512 МБ оперативной памяти DDR4 и 256 МБ flash-памяти с поддержкой Dual Image для надежного обновления ПО. Для подключения к локальной сети доступны четыре гигабитных LAN-порта и один порт 2.5G, а также присутствует статическая агрегация каналов для повышения производительности. ?Netcraze Hero 5G поддерживает широкий спектр сетевых протоколов и сервисов, включая IPoE, PPPoE, L2TP, PPTP, Multi-WAN, VLAN, IPv6 Dual Stack и NAT. Безопасность обеспечивается современными стандартами шифрования (WPA3 и другими), SPI firewall, родительским контролем и возможностью использования фильтров по MAC-адресам. Особое внимание уделено функциям QoS и управлению полосой пропускания для оптимизации трафика. ?Дополнительные возможности включают работу в режиме файлового сервера, облачного хранилища, принт-сервера, медиасервера DLNA и торрент-клиента. Управление устройством осуществляется через веб-интерфейс, мобильное приложение или CLI (Telnet/SSH), также поддерживается облачный мониторинг и автоматическое обновление прошивки.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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