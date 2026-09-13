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Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110)

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Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 6
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 7
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 8
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 9
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 10
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 11
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 12
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 13
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 14
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 15
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 16
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 17
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 18
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 19
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 20
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 21
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 22
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 23
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 24
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 25
Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 12
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 13
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 14
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 15
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 16
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 17
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 18
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 19
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 20
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 21
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 22
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 23
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 24
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 25
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723512
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Характеристики

Бренд
Netcraze
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP, UPnP, DDNS, FTP, HTTP, DLNA, UDP, DNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор, Ethernet кабель, адаптер питания, сменные широкополосные антенны, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
217x159x45 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х5
Вес, г.
698

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110)

?? Продукция выпускается компанией ООО «Неткрейз» (до 2025 г. — ООО «Кинетик»), известной как официальный поставщик оборудования Keenetic на территории ЕАЭС с 2017 года. Netcraze — это собственный бренд компании, стартовавший в 2025 году. ?Netcraze Hero 5G (NC-4110) - это мультигигабитный интернет-центр, оснащённый встроенным 5G-модемом Unisoc V510, двумя слотами для nano-SIM-карт и поддержкой Mesh Wi-Fi 6 AX3000. Устройство разработано для обеспечения высокоскоростного и стабильного доступа к интернету в домашних и офисных условиях, совмещая современные стандарты беспроводных сетей и расширенные возможности маршрутизации. ?В роутере реализованы мощные аппаратные характеристики:двухъядерный процессор с частотой 1300 МГц, 512 МБ оперативной памяти DDR4 и 256 МБ flash-памяти с поддержкой Dual Image для надежного обновления ПО. Для подключения к локальной сети доступны четыре гигабитных LAN-порта и один порт 2.5G, а также присутствует статическая агрегация каналов для повышения производительности. ?Netcraze Hero 5G поддерживает широкий спектр сетевых протоколов и сервисов, включая IPoE, PPPoE, L2TP, PPTP, Multi-WAN, VLAN, IPv6 Dual Stack и NAT. Безопасность обеспечивается современными стандартами шифрования (WPA3 и другими), SPI firewall, родительским контролем и возможностью использования фильтров по MAC-адресам. Особое внимание уделено функциям QoS и управлению полосой пропускания для оптимизации трафика. ?Дополнительные возможности включают работу в режиме файлового сервера, облачного хранилища, принт-сервера, медиасервера DLNA и торрент-клиента. Управление устройством осуществляется через веб-интерфейс, мобильное приложение или CLI (Telnet/SSH), также поддерживается облачный мониторинг и автоматическое обновление прошивки.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Hero 5G (NC-4110)




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Характеристики
Бренд
Netcraze
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP, UPnP, DDNS, FTP, HTTP, DLNA, UDP, DNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор, Ethernet кабель, адаптер питания, сменные широкополосные антенны, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
217x159x45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
?? Продукция выпускается компанией ООО «Неткрейз» (до 2025 г. — ООО «Кинетик»), известной как официальный поставщик оборудования Keenetic на территории ЕАЭС с 2017 года. Netcraze — это собственный бренд компании, стартовавший в 2025 году. ?Netcraze Hero 5G (NC-4110) - это мультигигабитный интернет-центр, оснащённый встроенным 5G-модемом Unisoc V510, двумя слотами для nano-SIM-карт и поддержкой Mesh Wi-Fi 6 AX3000. Устройство разработано для обеспечения высокоскоростного и стабильного доступа к интернету в домашних и офисных условиях, совмещая современные стандарты беспроводных сетей и расширенные возможности маршрутизации. ?В роутере реализованы мощные аппаратные характеристики:двухъядерный процессор с частотой 1300 МГц, 512 МБ оперативной памяти DDR4 и 256 МБ flash-памяти с поддержкой Dual Image для надежного обновления ПО. Для подключения к локальной сети доступны четыре гигабитных LAN-порта и один порт 2.5G, а также присутствует статическая агрегация каналов для повышения производительности. ?Netcraze Hero 5G поддерживает широкий спектр сетевых протоколов и сервисов, включая IPoE, PPPoE, L2TP, PPTP, Multi-WAN, VLAN, IPv6 Dual Stack и NAT. Безопасность обеспечивается современными стандартами шифрования (WPA3 и другими), SPI firewall, родительским контролем и возможностью использования фильтров по MAC-адресам. Особое внимание уделено функциям QoS и управлению полосой пропускания для оптимизации трафика. ?Дополнительные возможности включают работу в режиме файлового сервера, облачного хранилища, принт-сервера, медиасервера DLNA и торрент-клиента. Управление устройством осуществляется через веб-интерфейс, мобильное приложение или CLI (Telnet/SSH), также поддерживается облачный мониторинг и автоматическое обновление прошивки.
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Отзывы


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