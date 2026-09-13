Top.Mail.Ru
Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 1
Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 2
Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 3
Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 4
Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 5
Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 6
Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 7
Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1150, AM5, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM4, LGA 1851, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 3
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 4
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 5
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 6
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 7
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723474
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1150, AM5, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM4, LGA 1851, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
светодиодный дисплей, прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
600-2400 об/мин
Уровень шума
29.5
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital

?Ключевые характеристики Этот башенный кулер для процессора рассчитан на эффективное охлаждение мощных систем с тепловым пакетом до 200 Вт. Поддержка современных сокетов Intel и AMD обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров, а компактные габариты позволяют устанавливать устройство даже в корпусах среднего размера. ?Преимущества и отличия Главные преимущества модели - наличие четырех тепловых трубок для эффективного отвода тепла, использование вентиляторов с гидродинамическим подшипником и поддержка регулировки оборотов через PWM. Яркая ARGB-подсветка дополняет современный внешний вид устройства. ?Практичность Кулер оснащён 100-миллиметровым вентилятором с диапазоном оборотов 600 - 2400 об/мин, что позволяет гибко настраивать баланс между производительностью и уровнем шума. Алюминиевый радиатор обеспечивает хорошее охлаждение при малом весе, а питание и управление реализованы стандартным 4-pin разъемом. ?Уникальность Особенностью модели является сочетание высокой мощности охлаждения и компактных размеров, что редко встречается среди подобных решений. Встроенная ARGB-подсветка поддерживает подключение по 3-pin 5V, что облегчает интеграцию в современные системы с адресуемой иллюминацией.



Теги товара: Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1150, AM5, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM4, LGA 1851, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
светодиодный дисплей, прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
600-2400 об/мин
Уровень шума
29.5
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
?Ключевые характеристики Этот башенный кулер для процессора рассчитан на эффективное охлаждение мощных систем с тепловым пакетом до 200 Вт. Поддержка современных сокетов Intel и AMD обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров, а компактные габариты позволяют устанавливать устройство даже в корпусах среднего размера. ?Преимущества и отличия Главные преимущества модели - наличие четырех тепловых трубок для эффективного отвода тепла, использование вентиляторов с гидродинамическим подшипником и поддержка регулировки оборотов через PWM. Яркая ARGB-подсветка дополняет современный внешний вид устройства. ?Практичность Кулер оснащён 100-миллиметровым вентилятором с диапазоном оборотов 600 - 2400 об/мин, что позволяет гибко настраивать баланс между производительностью и уровнем шума. Алюминиевый радиатор обеспечивает хорошее охлаждение при малом весе, а питание и управление реализованы стандартным 4-pin разъемом. ?Уникальность Особенностью модели является сочетание высокой мощности охлаждения и компактных размеров, что редко встречается среди подобных решений. Встроенная ARGB-подсветка поддерживает подключение по 3-pin 5V, что облегчает интеграцию в современные системы с адресуемой иллюминацией.


Теги товара: Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор Ocypus Gamma A40 WH ARGB Digital - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...